Favoritos na iServices: tecnologia que fez a diferença em 2025

Ao longo do ano, algumas escolhas destacaram-se claramente nas lojas iServices. Seja pela excelente relação qualidade/preço, pela utilidade no dia a dia ou pela aposta em soluções mais sustentáveis, estes foram os produtos que conquistaram os consumidores e se tornaram verdadeiros favoritos. Do recondicionado aos gadgets mais recentes, estes são os destaques do ano.

#1 - iPhone 13 Recondicionado

O iPhone 13 recondicionado voltou a provar que não é preciso investir num modelo topo de gama recém-lançado para ter uma excelente experiência Apple. Com um desempenho rápido, câmaras de elevada qualidade e vários anos de atualizações garantidas, este modelo tornou-se uma das escolhas mais populares.

Além disso, optar por um equipamento recondicionado certificado pela iServices significa mais poupança e menor impacto ambiental, sem comprometer a fiabilidade.

#2 - Starter Kit

Quando se trata de proteger o teu iPhone desde o primeiro dia, o Starter Kit iPhone da iServices foi um dos favoritos do ano — e não é por acaso. Este kit 3 em 1 reúne tudo aquilo de que precisas para garantir proteção completa ao teu dispositivo Apple logo desde o início - uma capa transparente magsafe, uma película de vidro e uma película para as câmaras traseiras.

#3 - Powerbank MagSafe Qi2

A nova geração de carregamento sem fios chegou às lojas iServices em 2025 com a Powerbank Magsafe Qi2, que rapidamente se destacou. Compatível com MagSafe e outros dispositivos com carregamento wireless, permite carregar o smartphone de forma mais rápida, segura e sem cabos.

#4 - Smartwatch Elegance

O Smartwatch Elegance conquistou quem procura um equilíbrio entre funcionalidade e design. Com monitorização de saúde, notificações inteligentes e um visual mais clássico e discreto, adapta-se facilmente tanto a contextos profissionais como ao dia a dia. É uma alternativa acessível aos smartwatches mais conhecidos, sem abdicar das funcionalidades essenciais.

#5 - Máquina Fotográfica para Crianças

Entre os mais novos, um dos maiores sucessos do ano foi a Máquina Fotográfica para Crianças. Fácil de usar, resistente e pensada para mãos pequenas, permite tirar fotografias e imprimi-las de imediato. Uma excelente forma de estimular a criatividade, afastar os miúdos dos ecrãs e criar memórias físicas.

#6 - Caneta para iPad

A Caneta para iPad da iServices foi uma das favoritas entre estudantes, profissionais e criativos. Ideal para tomar notas, desenhar, sublinhar documentos ou trabalhar com maior precisão, oferece uma experiência fluida e intuitiva.

Com carregamento USB-C e ligação simples, tornou-se um acessório essencial para quem usa o iPad como ferramenta de trabalho ou estudo.

#7 - Pulseira Inteligente

A Pulseira Inteligente continua a ser uma porta de entrada acessível para quem quer começar a acompanhar a sua atividade física e saúde. Contagem de passos, monitorização do sono, batimentos cardíacos e autonomia prolongada fazem delas uma escolha prática para o dia a dia.