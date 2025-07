Afinal, Samsung quer a S Pen nos seus futuros smartphones dobráveis

No sentido de entregar o seu smartphone dobrável mais fino de sempre, a Samsung abdicou da S Pen, não integrando este gadget que muitos apreciam no novo Galaxy Z Fold7. No entanto, a empresa sul-coreana parece estar a explorar formas de trazer de volta a sua caneta para futuros dobráveis.

Na semana passada, a Samsung apresentou o Galaxy Z Fold7 como o seu smartphone dobrável mais fino até à data.

Para que esta característica fosse possível, a empresa teve de abandonar a S Pen. Uma vez que a espessura não permitia incluir a camada ativa necessária para a compatibilidade, a empresa priorizou a resistência, em vez da funcionalidade da caneta.

S Pen pode regressar mais fina...

Agora, ao ET News, Kang Min-seok, diretor-executivo da divisão de negócios MX da Samsung, confirmou que a empresa não desistiu da S Pen e está a explorar opções para futuras iterações dos seus dobráveis.

Estamos, também, a investigar e desenvolver tecnologias mais finas e inovadoras para a S Pen, por isso vamos reconsiderá-la quando o nível de perfeição aumentar e houver procura por parte dos consumidores.

Apesar desta justificação, a Samsung terá dito, anteriormente, que decidiu não integrar o suporte no Galaxy Z Fold7, devido à escassa procura por parte dos consumidores.

Embora não seja certo que a Samsung vá conseguir integrar a S Pen nos modelos dobráveis que se destacam pela espessura, a verdade é que será um desafio interessante de acompanhar: uma caneta que combina resistência, espessura e funcionalidade.

