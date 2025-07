Teste independente analisou 15 carros elétricos em condições reais

Com o objetivo de informar, orientar e aconselhar os utilizadores de automóveis europeus sobre a verdadeira eficiência e utilização dos mais recentes carros elétricos puros, uma organização internacional conduziu testes independentes, colocando frente a frente 15 modelos. Eis os resultados!

No final de 2025, a organização internacional independente AUTOBEST realizou uma nova edição do seu ECOBEST Challenge, no qual foram analisados 15 novos veículos elétricos de 15 fabricantes diferentes em condições reais, com tráfego real, semelhantes e reproduzíveis.

Além disso, todos os modelos foram submetidos a sete tipos diferentes de testes, cujos resultados procuram informar, orientar e aconselhar os utilizadores de automóveis europeus.

Segundo a própria organização, num resultado único na história do desafio ECOBEST, "a surpresa mais marcante deste ano vem provavelmente do Leapmotor T03", cuja autonomia real foi substancialmente superior ao valor oficial WLTP (+ 10%).

No geral, os testes de 2025 mostram avanços notáveis em autonomia, eficiência energética, carregamento rápido e fiabilidade entre os números WLTP e o uso diário.

Além disso, mostram que não há um campeão absoluto e indiscutível de veículos elétricos: cinco modelos diferentes de cinco marcas diferentes conquistaram a vitória nas sete categorias dos testes e índices do desafio.

Os 15 carros testados no ECOBEST Challenge 2025 Audi A6 Sportback e-tron Performance; BYD Dolphin Surf; Citroën ë-C3; DACIA Spring; Fiat Grande Panda; Ford Puma; Hyundai Inster; Kia EV3; Leapmotor T03; MINI Aceman; Opel/Vauxhall Frontera; Peugeot e-3008; Renault 5; Škoda Elroq; Tesla Model 3 LR.

Na perspetiva de Dan Vardie, fundador e presidente da AUTOBEST e criador do ECOBEST Challenge, "a edição de 2025 do ECOBEST Challenge foi provavelmente a mais interessante e relevante da nossa história: é a primeira vez que tantos veículos elétricos pequenos e acessíveis estão disponíveis no nosso continente".

Conduzimos e testámos todos eles, e os nossos resultados provam que agora é possível comprar veículos elétricos a preços acessíveis que oferecem longas autonomias e tempos de carregamento rápidos.

Segundo o presidente, "2025 é provavelmente apenas o início da chegada de novos veículos elétricos populares aos mercados do nosso continente".

Um ano de recordes para os carros elétricos

Em destaque nos resultados está a "surpresa mais marcante deste ano": o Leapmotor T03 apresentou um índice EcoC 1 de 109,43% (EcoC 1 = relação entre a autonomia real e a autonomia WLTP).

Relativamente à eficiência energética, o índice EcoC 2 atingiu, também, níveis nunca vistos: um carro do segmento A alcançou um novo recorde absoluto de 12,2 kWh aos 100 km, superando a marca anterior de 12,39 kWh aos 100 km.

Além disso, pela primeira vez, três carros conseguiram ficar abaixo dos 14 kWh aos 100 km, quando há dois anos apenas seis conseguiam mais de 16,7 kWh aos 100 km.

O índice EcoC 4, que combina eficiência de condução e carga, estabeleceu um novo recorde com 14,5 kWh aos 100 km da rede elétrica ao asfalto.

Sobre os tempos de carga, o modelo mais bem classificado foi capaz de recuperar 100 km de autonomia em apenas 6 minutos com carga a 350 kW. No ano passado, o melhor tempo foi de 7 minutos. Todos os carros, exceto os mais pequenos, conseguiram recarregar 100 km em menos de 18 minutos.

A análise confirma que a eficiência do processo de carregamento (índice EcoC 3) continua a ser um desafio: todos os carros requerem entre 5,9% e 21,3% mais energia do que aquela que a sua bateria realmente armazena.

As perdas devem-se a conversões, climatização, sistemas elétricos do carro e condições térmicas durante o carregamento.

Quanto à reserva após atingir 0% da bateria, todos os modelos demonstraram ter uma reserva oculta, embora bastante diferente: de acordo com os testes, esta permitiu percorrer entre 3 km no BYD Dolphin Surf e 36 km no KIA EV3.

No top 3 está ainda o Model 3 da Tesla com 26 km e o Renault 5 E-Tech elétrico com 21 km.