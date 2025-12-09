Xiaomi confirma que tem malware num dos seus melhores smartphones

Um malware discreto tem como alvo específico o Redmi Note 14 Pro+ 5G. Não é simples de detetar, mas ações como o teclado virtual aparecer sem motivo aparente ou apresentar anúncios mostram que está presente. As notícias não são boas, mas há uma solução. Veja como pode limpar o smartphone.

Xiaomi confirma malware num dos seus smartphones

As queixas aumentaram e descrevem a situação de forma perfeita. Ao estar no ecrã inicial do Xiaomi, surge de repente o teclado virtual aparece sozinho. Na verdade, este é um sintoma de uma vulnerabilidade de segurança confirmada pela marca. No seu mais recente relatório de bugs, a fabricante identificou uma onda de infeções que afeta um dos seus dispositivos mais vendidos: o Redmi Note 14 Pro+ 5G.

O problema não tem origem no HyperOS em si, mas sim em aplicações maliciosas de terceiros que conseguem instalar-se no telefone. A Xiaomi aponta dois principais culpados: "tf.tape.fame" e "com.anglow.mepapers". Estes pequenos programas são particularmente perigosos por dois motivos.

O primeiro problema é que são invisíveis e, uma vez instalados, ocultam o seu ícone. É impossível encontrá-los na gaveta de aplicações padrão. O segundo problema é que são executados em segundo plano. Funcionam em segundo plano para gerar anúncios intrusivos ou forçar a abertura do teclado.

Malware entrou rapidamente no Redmi Note 14 Pro+

Segundo os engenheiros da marca, este malware explora vulnerabilidades de acessibilidade para interagir com a interface. Quem tem um Redmi Note 14 Pro+ 5G deve verificar a versão do software. Os relatos centram-se principalmente na versão OS3.0.2.0.WOPMIXM. Os sintomas a observar incluem o teclado a abrir mesmo sem ter tocado em qualquer campo de texto e os anúncios a aparecerem aleatoriamente na interface do sistema.

A solução oficial para se livrar deles é simples. Não precisa de um restauro do smartphone para as definições de fábrica nem perder os dados presentes. A Xiaomi integrou a correção diretamente no sistema através da aplicação Segurança (ou HyperOS Security).

Note-se que o relatório da Xiaomi também menciona problemas no POCO F7 e no Xiaomi Pad 7. Ainda assim, este malware em particular parece estar a afetar o Redmi Note 14 Pro+.