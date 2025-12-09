Paramount não desiste e lança oferta hostil pela Warner Bros.: mais de $108 mil milhões!

A Paramount era uma das interessadas na compra da Warner Bros. Discovery e, após perder para a Netflix, num acordo que preencheu as manchetes no final da semana passada, a empresa de media e entretenimento lançou uma oferta hostil: mais de 108 mil milhões de dólares!

Conforme informámos, na semana passada, embora a Netflix tenha anunciado o acordo para a compra da Warner Bros. Discovery, havia outras interessadas no campo das negociações. Estas, aparentemente, não desistiram da sua intenção.

Considerada favorita no leilão pela empresa, a Paramount Skydance lançou, agora, uma oferta hostil para comprar a Warner Bros. Discovery.

Paramount não desiste da Warner Bros. Discovery

Conforme está a ser avançado pela imprensa internacional, a Paramount irá diretamente aos acionistas da Warner Bros. Discovery com uma oferta em dinheiro de 30 dólares por ação. Esta é a mesma oferta que a Warner Bros. Discovery rejeitou, na semana passada, e equivale a um valor empresarial de 108,4 mil milhões de dólares (em inglês, $108.4 billion).

A oferta é suportada por financiamento de capital da família Ellison e da empresa de private equity RedBird Capital, bem como 54 mil milhões de dólares em dívida do Bank of America, Citi e Apollo Global Management, segundo a Paramount, num comunicado à imprensa.

🔎 Contexto sobre a família Ellison Produtor de cinema, e fundador e diretor-executivo da Skydance Media, que detém a Paramount Pictures e a Paramount+, David Ellison é filho do multimilionário e fundador da Oracle, Larry Ellison, presidente do conselho de administração e diretor de tecnologia da Oracle. Com um património líquido próximo dos 345 mil milhões de dólares, o pioneiro das bases de dados Larry Ellison iniciou a sua trajetória de sucesso ao fundar a Oracle, na década de 1970. No início de outubro deste ano, aliás, foi brevemente a pessoa mais rica do mundo, ultrapassando Elon Musk, antes de regressar ao segundo lugar.

Uma parte do financiamento de capital a dar forma à oferta da Paramount vem de parceiros financeiros externos do Médio Oriente, incluindo o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, a L'imad Holding Company PJSC de Abu Dhabi e a Autoridade de Investimento do Qatar.

Outra parte advém da Affinity Partners de Jared Kushner, genro do Presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

Conforme um documento da Paramount, estes parceiros concordaram em "renunciar a quaisquer direitos de governança", incluindo assentos no conselho, como parte do seu investimento em ações sem direito a voto. As modificações permitem que o negócio fique fora da jurisdição do Comité de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos (CFIUS).

Estamos realmente aqui para terminar o que começámos.

Disse o diretor-executivo da Paramount Skydance, David Ellison, ao programa "Squawk on the Street" da CNBC, na segunda-feira, assegurando que "colocámos a empresa em jogo".

O mercado não tardou a reagir ao comunicado: na segunda-feira, as ações da Paramount subiram 9%; as ações da Warner Bros. Discovery subiram cerca de 4%; e as da Netflix caíram 3%.