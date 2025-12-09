EVNets: a inteligência artificial que “vê” como nós humanos

Investigadores portugueses criaram um modelo de inteligência artificial inspirado no sistema visual de primatas, com o objetivo de tornar a análise de imagens mais robusta e interpretável.

EVNets representam um passo importante para processos biológicos

O modelo chama-se EVNets, sigla para Early Vision Networks e é resultado de uma colaboração entre INESC‑ID, Instituto Superior Técnico e Fundação Champalimaud, e foi apresentado recentemente na conferência NeurIPS 2025, em San Diego.

O que distingue as EVNets é a sua arquitetura: em vez de seguir o caminho habitual de redes cada vez maiores e com mais dados, os investigadores decidiram “olhar para dentro do cérebro”. Ou seja, inspiraram-se na neurobiologia, reproduzindo, via computação, os mecanismos da retina, do núcleo geniculado lateral e do córtex visual primário.

A estrutura das EVNets combina dois blocos principais

VOneBlock - inspirado no córtex visual primário, já utilizado anteriormente em modelos neurosimulados.

- inspirado no córtex visual primário, já utilizado anteriormente em modelos neurosimulados. Subcortical-Block - uma inovação que simula os processamentos iniciais da retina e do núcleo geniculado lateral.

Os testes mostram que este modelo não só supera algoritmos tradicionais em tarefas de visão computacional, como também funciona de uma forma mais semelhante à do sistema visual humano.

No âmbito de um projeto da Fundação Champalimaud focado no cancro da mama, os investigadores pretendem usar as EVNets para analisar exames médicos gerados por máquinas de diferentes fabricantes, algo que modelos convencionais costumam ter dificuldade em “entender”. Se for bem-sucedido, este tipo de IA poderá ajudar na deteção e diagnóstico médico de forma mais fiável.

As EVNets representam um passo interessante num tipo de IA que procura imitar, de forma consciente, os processos biológicos. E, ao fazê-lo, pode trazer mais robustez, confiabilidade e, talvez o mais importante, transparência à visão artificial. Pode ver aqui o artigo completo.