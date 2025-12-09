É assim que o WhatsApp vai aumentar a segurança

O WhatsApp iniciou os testes beta de uma nova funcionalidade que deixa aos utilizadores ativar medidas de privacidade e segurança de mais alto nível. Isso acontecerá com um único clique. Esta funcionalidade combina as medidas de segurança mais rigorosas da aplicação numa única opção.

WhatsApp vai aumentar a segurança

Esta nova opção foi desenvolvida para utilizadores do WhatsApp que procuram uma maior proteção contra possíveis ataques. Ao ativar as definições de segurança rigorosas, o utilizador não precisa de ajustar manualmente várias definições, e as definições de segurança mais elevadas são aplicadas instantaneamente. Isto torna a segurança avançada do WhatsApp acessível a todos, incluindo os utilizadores com menos conhecimentos técnicos.

No cerne destas rigorosas configurações de segurança está um conjunto abrangente de proteções concebidas para limitar a interação com remetentes desconhecidos ou suspeitos. Os suportes e anexos de remetentes desconhecidos são bloqueados automaticamente, impedindo o download de fotografias, vídeos, documentos e gravações de voz.

A pré-visualização de links também é desativada, evitando a possível fuga de informação do dispositivo através de links partilhados. As chamadas de números desconhecidos são silenciadas por defeito. Esta medida reduz as interrupções e o risco de ataques de clique zero ou fraudes que poderiam explorar vulnerabilidades do dispositivo sem interação do utilizador do WhatsApp.

Ativar definições e proteções num toque

Além disso, os convites para grupos estão restritos apenas aos contactos guardados na lista de contactos do utilizador. Isto reduz o risco de os utilizadores serem adicionados a grupos de spam e mantém o controlo sobre o seu ambiente de comunicação.

Com as definições de segurança rigorosas ativadas, a aplicação alerta sempre o utilizador se o código de encriptação de ponta a ponta de um contacto for alterado. Estes alertas garantem que os utilizadores estão a comunicar com a pessoa certa e confirmam que a conta WhatsApp não foi comprometida.

Com definições de segurança de conta rigorosas, a verificação em dois passos é exigida por defeito. Isto oferece proteção adicional contra tentativas não autorizadas de voltar a registar o número ou assumir o controlo da conta.