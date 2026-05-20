Spotify lança verificação para acabar com os podcasts feitos por IA

O Spotify anunciou uma nova medida para aumentar a confiança na sua plataforma de podcasts. A empresa vai introduzir selos de verificação para ajudar os utilizadores a identificar podcasts verdadeiros e evitar conteúdos criados por inteligência artificial (IA) que imitam criadores reais.

Spotify quer travar podcasts falsos criados com IA

O crescimento acelerado de conteúdos produzidos por IA está a obrigar várias plataformas digitais a tomar medidas mais rigorosas. No caso do Spotify, o foco está agora nos podcasts, um segmento que tem sido inundado por programas automatizados e até por imitações de vozes de criadores conhecidos.

A empresa revelou a chegada do selo "Verified by Spotify", acompanhado por um visto verde claro que permitirá distinguir rapidamente os podcasts legítimos. Este indicador será apresentado tanto nas páginas dos programas como nos resultados de pesquisa da plataforma.

O principal objetivo desta novidade passa por combater a crescente presença de conteúdos gerados artificialmente que tentam passar-se por criadores reais. O Spotify confirmou ainda que irá remover podcasts que utilizem clonagem de voz por IA ou outros métodos de imitação enganosa.

A plataforma pretende, assim, proteger os utilizadores e garantir que os ouvintes conseguem identificar facilmente conteúdos autênticos. O problema dos chamados "AI slop" tem aumentado imenso nos últimos meses, sobretudo devido à facilidade com que novas ferramentas conseguem gerar vozes e episódios completos em poucos minutos.

Critérios de verificação vão além do próprio podcast

Segundo o Spotify, o processo de verificação não analisa apenas o programa em si. A empresa irá também avaliar o comportamento da audiência e os níveis de interação dos ouvintes ao longo do tempo.

Isto porque muitos podcasts criados automaticamente acabam por gerar audiências artificiais compostas por bots ou contas falsas. O Spotify afirma que irá procurar sinais de atividade consistente e envolvimento genuíno por parte dos utilizadores antes de atribuir o selo de verificação.

A implementação desta funcionalidade começou já esta semana, embora o processo possa demorar vários meses devido à enorme quantidade de podcasts disponíveis na plataforma, que ultrapassa atualmente os 7 milhões de títulos.

Esta não é a primeira vez que o Spotify recorre a selos de verificação para combater conteúdos gerados por IA. A empresa já tinha introduzido um sistema semelhante para artistas musicais, também identificado através do conhecido visto verde.

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