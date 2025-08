Programadores usam mais IA, mas confiam cada vez menos na tecnologia

Uma nova investigação descobriu que quatro em cada cinco programadores usam ferramentas de Inteligência Artificial (IA) nos seus fluxos de trabalho, em 2025. Contudo, ao mesmo tempo, a confiança na precisão da tecnologia caiu significativamente, em comparação com os anos anteriores.

As ferramentas de IA são amplamente utilizadas por desenvolvedores de software. Contudo, uma investigação descobriu que, apesar de quatro em cada cinco programadores usarem ferramentas de IA nos seus fluxos de trabalho, em 2025, "a confiança na precisão da IA caiu de 40% nos anos anteriores para apenas 29% este ano".

Inquirindo 49.000 programadores profissionais, a investigação foi conduzida pela comunidade e centro de informações Stack Overflow, fortemente impactada pela chegada de grandes modelos de linguagem (em inglês, LLM) aos fluxos de trabalho dos programadores.

Programadores criticam "soluções de IA que estão quase certas"

Quando questionados sobre qual era a sua maior frustração com as ferramentas de IA, 45% dos inquiridos afirmaram ter dificuldades com "soluções de IA que estão quase certas, mas não totalmente". Este foi, aliás, o maior problema relatado.

Conforme disseram, ao contrário dos resultados que estão claramente errados, aqueles podem introduzir bugs errados ou outros problemas que são difíceis de identificar de imediato e relativamente demorados de resolver, em especial para programadores juniores, que encaram o trabalho com uma falsa sensação de confiança graças à sua dependência da IA.

Neste cenário, mais de um terço dos programadores inquiridos "relatam que algumas das suas visitas ao Stack Overflow resultam de problemas relacionados à IA". Isto significa que as sugestões de código que aceitaram de uma ferramenta baseada em LLM introduziram problemas que eles tiveram de resolver.

Além disso, 72% dos inquiridos afirmaram que a "programação intuitiva" não faz parte do seu trabalho profissional. Alguns acham-na muito pouco confiável, pois pode introduzir problemas difíceis de corrigir.

Perante o ceticismo, os programadores parecem continuar a recorrer à IA por força dos seus líderes, mas, também, pela utilidade que reconhecem às ferramentas, apesar dos erros.

Conforme citado, é importante que os líderes e programadores incorporem ferramentas de IA no seu fluxo de trabalho, juntamente com uma formação robusta, de modo a garantir uma compreensão profunda das melhores práticas.

Desta forma, assegura-se que as ferramentas não são mal utilizadas, de uma forma que cria mais problemas do que resolve ou que desperdiça mais tempo do que economiza.