Robotáxis na Europa? Baidu já tem acordo para os primeiros países

Os robotáxis são já uma realidade em algumas regiões, como os Estados Unidos, a China e os Emirados Árabes Unidos. Entretanto, por via de um novo acordo entre a Baidu e a Lyft, estas alternativas de transporte autónomas deverão, por fim, chegar à Europa.

A Lyft tinha pouca presença na Europa até recentemente, quando concluiu a aquisição da empresa alemã de transporte privado FreeNow. Esta está disponível em mais de 150 cidades em nove países, incluindo Irlanda, Reino Unido, Alemanha e França.

Embora tenha estado presente em Portugal, a empresa decidiu cessar as suas operações no nosso país, em 2023, por motivos de redução de custos e reformulação de estratégia.

Entretanto, com planos para ir mais longe na Europa a empresa norte-americana de transporte privado aliou-se à Baidu.

A gigante chinesa planeia trazer os seus robotáxis para os países do chamado velho continente, em 2026, à medida que procura expandir os seus veículos autónomos a nível global.

Segundo as duas empresas, num comunicado, os robotáxis serão inicialmente implementados no Reino Unido e na Alemanha, mas o objetivo passa por ter "milhares" de veículos em toda a Europa "nos próximos anos".

Apesar da ambição, a implementação dos robotáxis está "pendente de aprovação regulamentar", e não é ainda claro se a Lyft irá oferecer o serviço de robotáxi da Baidu através da aplicação FreeNow ou se por via de outro produto.

Baidu está focada em expandir os seus robotáxis globalmente

Na China, a Baidu opera o seu próprio serviço de robotáxis desde 2021 em grandes cidades como Pequim, permitindo que os utilizadores chamem um carro Apollo Go através da aplicação.

À semelhança de outras empresas, o objetivo é a expansão global. Neste sentido, no mês passado, a Baidu fez uma parceria com a Uber para implementar os seus robotáxis na plataforma da gigante de transporte fora dos Estados Unidos e da China continental, com foco no Médio Oriente e na Ásia.

À ambição da Baidu junta-se a necessidade da Lyft de se diferenciar de rivais como a Bolt e a Uber. Esta última, por exemplo, no Reino Unido, fez este ano uma parceria com a empresa de tecnologia de carros autónomos Wayve para lançar testes de viagens totalmente autónomas a partir da primavera de 2026.