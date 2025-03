Os pedidos foram tantos que o ChatGPT teve de acabar com a geração gratuita de imagens IA

Esta semana tem sido muito ativa no campo da IA. As grandes empresas focadas nesta área têm mostrado novidades importantes e que abrem novas potencialidades para esta tecnologia. A OpenAI foi uma das que abriu a todos a capacidade de gerar imagens, mas teve agora de reverter esse passo. Os pedidos foram tantos que teve de colocar em pausa a geração gratuita de imagens IA.

A OpenAI melhorou a capacidade do ChatGPT de conversar naturalmente com os utilizadores e anunciou também a chegada das suas imagens de IA de última geração. Isso tornou-se uma verdadeira moda com o passar das horas. O impacto que isso teve foi muito elevado e a empresa de Sam Altman viu-se obrigada a tomar medidas drásticas.

Do que revelou, a empresa reconheceu que esta novidade associada à criação de imagens teve um sucesso que ultrapassou todas as expetativas. A OpenAI teve de utilizar a sua conta X para anunciar que, devido ao excesso de pedidos para desta nova funcionalidade, o lançamento completo para utilizadores gratuitos será adiado.

Isto acontece pouco depois de a Google ter anunciado a sua nova e excitante ferramenta de geração de imagens na semana passada. Esta conseguiu remover completamente marcas de água de fotos protegidas por direitos de autor. Agora é a vez da OpenAI contra-atacar na corrida entre ambas, enquanto outras empresas tentam acompanhar os lançamentos da GenAI.

Na terça-feira, foi anunciado o lançamento da geração de imagens nativas para o modelo GPT-4o, permitindo aos utilizadores carregar e modificar imagens. Em breve, estará disponível para todos os níveis de utilizadores do ChatGPT, seja através de subscrições Plus ou Pro. Também estará na versão gratuita utilizada abertamente por centenas de milhares de utilizadores em todo o mundo.

Esta nova experiência de geração de imagens foi lançada nas subscrições Plus, Pro e Teams na quarta-feira. Para usufruir da sua ampla capacidade de editar ou modificar as fotografias enviadas pelos utilizadores, será necessário pagar os atuais 21,99 euros pela subscrição Plus

A loucura desencadeada não se deve apenas à controversa capacidade do ChatGPT em imitar o estilo do Studio Ghibli. Também surgiu pela sua grande capacidade de tirar qualquer fotografia de um objeto ou produto e incorporá-la numa nova imagem.