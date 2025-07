Gemini integra-se com o WhatsApp com novidades para facilitar a vida

A substituição do Google Assistant pelo Gemini é uma realidade que está a ser materializada. Os passos desta IA estão a ser dados e um novo está a caminho, acontecendo já a 7 de julho. Do que está revelado, o Gemini vai integrar-se com o WhatsApp com novidades para facilitar a vida a todos.

Gemini integra-se com o WhatsApp

O Gemini está prestes a integrar-se no WhatsApp para enviar mensagens ou fazer chamadas em dispositivos móveis. A chegada da IA ​​​​visa facilitar a vida dos utilizadores com recursos como redigir ou melhorar mensagens. No entanto, há quem preveja que o Gemini se possa tornar uma ameaça à privacidade das pessoas, especialmente por ser uma implementação forçada.

A Google notificou os utilizadores sobre as alterações que vão ocorrer na sua IA a partir da próxima semana. Confirmou que o Gemini será integrado no WhatsApp a partir de 7 de julho, oferecendo funcionalidades como escrever mensagens e fazer chamadas. Esta atualização faz parte de uma estratégia para dar ao Gemini um maior controlo sobre o smartphone, substituindo o Google Assistant.

A medida já levantou suspeitas entre os especialistas em privacidade, que afirmam que a chegada do Gemini ao WhatsApp pode comprometer os dados dos utilizadores. Isto porque a alteração aplicar-se-á a todos, independentemente de ativar ou não no Gemini. A Google afirma que respeitará as informações e cumprirá a Política de Privacidade do WhatsApp, embora existam algumas diretrizes que preocupam alguns.

Novidades de IA da Google para facilitar

Segundo o site de suporte da Google , o Gemini pode enviar mensagens WhatsApp e fazer chamadas utilizando instruções em linguagem natural. Dependendo das suas definições, a aplicação pode estar ativada por defeito no catálogo de aplicações do Gemini.

Quem já o tiver ativado, pode enviar uma mensagem utilizando comandos de voz ou texto. Por exemplo: “Enviar uma mensagem de parabéns para [nome do contacto] no WhatsApp” ou “Ajude-me a escrever uma mensagem para o meu amigo [nome do contacto] para o lembrar do horário marcado”. O Gemini também pode fazer chamadas utilizando a mesma dinâmica. Basta ditar a instrução e o nome ou número do contacto.

A Google refere que não é necessário mencionar “WhatsApp” em todas as prompts. A IA utilizará a aplicação que utilizou mais recentemente para ligar ou enviar uma mensagem a esse contacto. O Gemini não consegue ler ou resumir as mensagens, ou notificações. Também não consegue adicionar imagens, GIFs ou memes às conversas, gravar áudio ou reproduzir áudio e vídeo nas mensagens.