Grave apagão na Chéquia: falta de eletricidade está a fazer parar as cidades

Estes eventos parecem estar a ser mais frequentes do que era previsível. Depois do apagão na Península Ibérica, agora Praga e outras regiões da Chéquia sofreram cortes de energia. Autoridades estão a investigar!

Perigo das altas temperaturas no fornecimento de energia

Conforme informações da agência noticiosa checa CTKAs, grande parte da Chéquia, incluindo a capital Praga, ficou sem eletricidade na sexta-feira.

O apagão paralisou a cidade, interrompendo a circulação do metro e do elétrico, o funcionamento das caixas multibanco e deixando as pessoas retidas nos elevadores.

Os meios de comunicação social checos referem que o aeroporto de Praga não foi afetado pelo corte de energia.

A mesma fonte refere que as regiões de Ústí, Liberec e Hradec Králové também foram afetados pelo corte de eletricidade.

O primeiro-ministro checo, Petr Fiala, reagiu à situação numa publicação nas redes sociais.

Algumas áreas da Chéquia foram afetadas pelos cortes de energia. Estamos a investigar as causas e a resolver o problema.

Escreveu Petr Fiala no X.

Qual a causa do apagão?

Ainda não se sabe quando é que o corte de energia poderá ser resolvido. No entanto, de acordo com o operador da rede elétrica checa, estão a ser investigadas as potenciais causas e soluções para o apagão.

De momento, podemos confirmar que houve uma falha na linha V411 [...] As causas estão a ser investigadas e os engenheiros estão a trabalhar intensamente para restabelecer o fornecimento de eletricidade.

Afirmou Lukáš Hrabal, diretor de comunicação e relações públicas da ČEPS, em declarações ao jornal iDNES.cz.

Ativadas linhas de emergência

Os hospitais checos já foram ligados a uma fonte de energia de emergência, assegurou o Ministro da Saúde, Vlastimil Valek, numa publicação no X.

Quero tranquilizar toda a gente. Os estabelecimentos de saúde têm procedimentos claros para estas situações. Os geradores de reserva foram ativados nos hospitais afetados. A assistência aos doentes não está em risco.

Garantiu o ministro.

Conforme é referido, a causa do apagão permanece desconhecida. No entanto, no início desta semana, o Instituto Hidrometeorológico Checo (CzHMU) avisou que as temperaturas poderiam atingir 37 graus Celsius em algumas partes do país na quarta-feira.

As autoridades alertaram para os possíveis perigos das altas temperaturas, incluindo incêndios e a sobrecarga na rede elétrica.