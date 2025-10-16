Honor está a fabricar um smartphone com uma câmara dobrável

Pouco tempo após a apresentação oficial dos seus novos topo de gama, o Magic 8 e Magic 8 Pro, a Honor surpreendeu a indústria tecnológica com a revelação de um dispositivo conceptualmente diferente. Denominado Honor Robot Phone, este equipamento promete revolucionar o trio robótica, inteligência artificial (IA) e fotografia móvel.

O que é o Honor Robot Phone?

Horas depois do seu evento de lançamento de outubro de 2025, a Honor revelou o seu mais recente projeto conceptual, que se integrará no seu crescente ecossistema de dispositivos de IA. O Honor Robot Phone foi apresentado como um "dispositivo de IA revolucionário" que combina inteligência multimodal, robótica avançada e uma "imagem de nova geração".

Através de uma publicação na rede social X (anteriormente conhecida como Twitter), a fabricante chinesa deu a conhecer este projeto, que promete ter um "cérebro de IA" e a "mobilidade de um robô".

O grande destaque do equipamento é a sua câmara com IA, que emerge do módulo traseiro. Este sistema está equipado com um motor rotativo, o que lhe confere uma mobilidade autónoma e precisa. No vídeo de apresentação, a câmara é vista a analisar o vestuário de um utilizador, a fornecer informações sobre o ambiente circundante e até a interagir com um bebé para o entreter.

Um detalhe curioso é a aparente presença de uma porta USB Type-C na própria câmara móvel, sugerindo a possibilidade de conectar acessórios diretamente ao módulo para expandir as suas funcionalidades. Para garantir a sua durabilidade, o mecanismo ficará protegido sob uma cobertura de vidro quando não estiver em uso.



Design e características esperadas

Embora as especificações técnicas permaneçam em segredo, o design revelado no vídeo promocional oferece algumas pistas. O painel traseiro apresenta uma semelhança com a recém-lançada série iPhone 17 da Apple, com um recorte em vidro na zona central e uma moldura em metal não especificado.

Ao centro, destaca-se o símbolo Alfa (α), que poderá ser a insígnia dos futuros produtos do ecossistema de IA da Honor. Na parte frontal, espera-se um ecrã com um recorte circular (hole-punch) para a câmara selfie. A lateral direita deverá alojar os botões power e de volume, enquanto a esquerda aparenta estar livre de controlos.

A Honor confirmou que a apresentação oficial do Robot Phone ocorrerá durante o Mobile World Congress (MWC) de 2026, em Barcelona, Espanha. Este evento será o palco escolhido pela marca para demonstrar ao mundo todas as capacidades deste inovador smartphone.

