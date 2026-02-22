WhatsApp recebe novidade e melhora conversas de grupo

Após anos de pedidos, uma nova funcionalidade chegou finalmente ao WhatsApp. A empresa decidiu que 2026 é o momento ideal para melhorar os grupos da aplicação e lançou uma nova opção chamada "Spoilers". Agora, presenteia-nos com uma grande mudança que todos aguardavam ansiosamente. Há melhorias nas conversas de grupo.

WhatsApp recebe novidade pedida há muitos anos

No entanto, agora que está disponível, é necessário saber como funciona para evitar erros nos grupos, uma vez que o processo de adicionar alguém mudou um pouco, concedendo acesso a dados que antes não estavam disponíveis. O WhatsApp permite agora que novos membros de um grupo acedam ao histórico de conversas anteriores.

Por outras palavras, se for adicionado a um grupo, este não estará vazio: poderá ler as últimas mensagens enviadas antes de entrar. Esta é uma funcionalidade muito solicitada e, agora que está disponível, é fundamental conhecê-la. Além disso, a funcionalidade não é apenas simples, como também totalmente opcional: quem adiciona a nova pessoa pode escolher se e quantas mensagens anteriores serão apresentadas.

Isto significa que o novo membro não terá acesso ao histórico completo do grupo desde a sua criação. Ainda assim, para evitar erros ou problemas não intencionais, é melhor compreender como funciona o novo sistema e tê-lo em mente quando adicionar alguém a um grupo.

Partilha do histórico das conversas de grupo

A partir de agora, quando alguém adicionar outra pessoa a um grupo existente, terá a opção de partilhar o histórico de conversas anterior à sua chegada. O WhatsApp incluiu quatro opções para determinar quantas mensagens anteriores o novo membro poderá ler: 25, 50, 75 ou 100. Claro que também pode escolher a opção padrão, permitindo que a pessoa entre no grupo sem qualquer contexto ou histórico anterior.

Se optar por oferecer algum contexto, pode selecionar quantas mensagens anteriores o novo membro poderá ler e, após ser adicionado, poderá fazer scroll até ao topo da conversa e ler ou visualizar os media partilhados no grupo antes da sua chegada. Embora o WhatsApp notifique todos os membros quando alguém com acesso ao histórico de conversas entra no grupo, isso só acontecerá após a pessoa já ter sido adicionada.

Isto significa que pode ser tarde demais para apagar mensagens ou removê-las antes de verem conteúdo sensível. Além disso, a funcionalidade de histórico de conversas só pode ser ativada ao adicionar alguém. Após entrar no grupo, já não é possível partilhar o histórico. O WhatsApp confirmou que a funcionalidade já está disponível para todos os utilizadores e será implementada em dispositivos móveis nos próximos dias.