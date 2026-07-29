Dica: como usar o botão ação do iPhone para executar mais do que uma função

O botão ação do iPhone pode fazer muito mais do que executar apenas uma função. Com a ajuda da app Atalhos e de uma automação simples, é possível configurar o botão para realizar diferentes ações consoante a orientação do equipamento.

Embora a Apple permita associar apenas uma ação ao botão ação nas definições do iPhone, existe uma forma simples de ultrapassar essa limitação. A solução passa por recorrer à aplicação Atalhos e a um atalho criado pela comunidade, que identifica a orientação do dispositivo antes de executar uma determinada tarefa.

1️⃣ Descarregue o atalho Orientation Action Mode

O primeiro passo consiste em adicionar o atalho Orientation Action Mode à aplicação Atalhos. Este atalho verifica a posição em que o iPhone se encontra antes de decidir qual a ação a executar. Desta forma, cada orientação do equipamento pode corresponder a uma função diferente.

2️⃣ Instale a aplicação Actions no iPhone

Também será necessário instalar a aplicação Actions, desenvolvida por Sindre Sorhus. Esta aplicação adiciona novas ações à app Atalhos e é indispensável para que o Orientation Action Mode funcione corretamente. Depois de instalada, não será necessário realizar qualquer configuração adicional.

3️⃣ Personalize as ações do botão do seu iPhone

Abra a aplicação "Atalhos", localize o "Orientation Action Mode" e clique nos três pontos para editar o atalho. Por predefinição, já existem algumas ações configuradas, mas podem ser substituídas pelas que forem mais úteis no dia a dia. Entre as possibilidades disponíveis encontram-se:

Abrir uma aplicação específica. Ligar ou desligar a lanterna. Abrir diretamente a Câmara. Iniciar uma gravação de voz. Digitalizar documentos. Telefonar a um contacto. Executar qualquer atalho criado na aplicação Atalhos.

Para alterar uma ação, basta adicionar uma nova tarefa acima da existente e remover a ação predefinida. O atalho permite definir funções diferentes para 5 orientações distintas do iPhone:

Vertical. Vertical ao contrário. Horizontal para a esquerda. Horizontal para a direita. Ecrã voltado para cima. Ecrã voltado para baixo.

4️⃣ Associe o atalho ao botão ação

Depois de personalizar todas as ações, resta associar o atalho ao botão ação. Para isso, abra "Definições" >" Botão Ação", selecione a opção "Atalho" e escolha o "Orientation Action Mode" na lista de atalhos disponíveis.

A partir desse momento, sempre que mantiver o botão premido, o iPhone executará automaticamente a ação correspondente à orientação em que se encontra.

É importante salientar que o iPhone também tem uma funcionalidade nativa de obter a orientação do dispositivo, com exatamente o mesmo efeito. Se já dominar a app Atalhos pode aventurar-se a fazer um atalho do zero. Por exemplo:

Como funciona no dia a dia

Depois de concluída a configuração, basta segurar o iPhone na posição pretendida antes de premir o botão ação.

Por exemplo, pode configurar o equipamento para abrir a Câmara quando está na horizontal, ligar a lanterna quando está na vertical, iniciar uma nota de voz quando o ecrã está voltado para cima e abrir uma aplicação de chatbot quando está voltado para baixo.

Na primeira utilização, o iPhone poderá solicitar autorização para que o atalho aceda a determinadas aplicações ou definições. Depois dessas permissões serem concedidas, tudo passa a funcionar automaticamente.

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