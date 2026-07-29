Dica: como usar o botão ação do iPhone para executar mais do que uma função
O botão ação do iPhone pode fazer muito mais do que executar apenas uma função. Com a ajuda da app Atalhos e de uma automação simples, é possível configurar o botão para realizar diferentes ações consoante a orientação do equipamento.
Embora a Apple permita associar apenas uma ação ao botão ação nas definições do iPhone, existe uma forma simples de ultrapassar essa limitação. A solução passa por recorrer à aplicação Atalhos e a um atalho criado pela comunidade, que identifica a orientação do dispositivo antes de executar uma determinada tarefa.
1️⃣ Descarregue o atalho Orientation Action Mode
O primeiro passo consiste em adicionar o atalho Orientation Action Mode à aplicação Atalhos. Este atalho verifica a posição em que o iPhone se encontra antes de decidir qual a ação a executar. Desta forma, cada orientação do equipamento pode corresponder a uma função diferente.
2️⃣ Instale a aplicação Actions no iPhone
Também será necessário instalar a aplicação Actions, desenvolvida por Sindre Sorhus. Esta aplicação adiciona novas ações à app Atalhos e é indispensável para que o Orientation Action Mode funcione corretamente. Depois de instalada, não será necessário realizar qualquer configuração adicional.
3️⃣ Personalize as ações do botão do seu iPhone
Abra a aplicação "Atalhos", localize o "Orientation Action Mode" e clique nos três pontos para editar o atalho. Por predefinição, já existem algumas ações configuradas, mas podem ser substituídas pelas que forem mais úteis no dia a dia. Entre as possibilidades disponíveis encontram-se:
- Abrir uma aplicação específica.
- Ligar ou desligar a lanterna.
- Abrir diretamente a Câmara.
- Iniciar uma gravação de voz.
- Digitalizar documentos.
- Telefonar a um contacto.
- Executar qualquer atalho criado na aplicação Atalhos.
Para alterar uma ação, basta adicionar uma nova tarefa acima da existente e remover a ação predefinida. O atalho permite definir funções diferentes para 5 orientações distintas do iPhone:
- Vertical.
- Vertical ao contrário.
- Horizontal para a esquerda.
- Horizontal para a direita.
- Ecrã voltado para cima.
- Ecrã voltado para baixo.
4️⃣ Associe o atalho ao botão ação
Depois de personalizar todas as ações, resta associar o atalho ao botão ação. Para isso, abra "Definições" >" Botão Ação", selecione a opção "Atalho" e escolha o "Orientation Action Mode" na lista de atalhos disponíveis.
A partir desse momento, sempre que mantiver o botão premido, o iPhone executará automaticamente a ação correspondente à orientação em que se encontra.
É importante salientar que o iPhone também tem uma funcionalidade nativa de obter a orientação do dispositivo, com exatamente o mesmo efeito. Se já dominar a app Atalhos pode aventurar-se a fazer um atalho do zero. Por exemplo:
Como funciona no dia a dia
Depois de concluída a configuração, basta segurar o iPhone na posição pretendida antes de premir o botão ação.
Por exemplo, pode configurar o equipamento para abrir a Câmara quando está na horizontal, ligar a lanterna quando está na vertical, iniciar uma nota de voz quando o ecrã está voltado para cima e abrir uma aplicação de chatbot quando está voltado para baixo.
Na primeira utilização, o iPhone poderá solicitar autorização para que o atalho aceda a determinadas aplicações ou definições. Depois dessas permissões serem concedidas, tudo passa a funcionar automaticamente.
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