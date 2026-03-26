Browser da Samsung chega ao Windows! Já não é exclusivo para dispositivos móveis

A integração entre dispositivos móveis e computadores acaba de dar um salto enorme para os entusiastas da Samsung com o lançamento oficial do seu browser para Windows. Esta nova ferramenta procura otimizar a produtividade de quem já utiliza um smartphone Galaxy.

Uma interface moderna e focada na experiência do utilizador

A Samsung surpreendeu o mercado ao disponibilizar o Samsung Internet para computadores com Windows 10 e Windows 11, posicionando-se como uma alternativa ao domínio do Google Chrome.

Após meses de testes internos, a aplicação está agora acessível a todos, trazendo para o ambiente de trabalho a fluidez e a estética que já eram elogiadas na versão para telemóvel. Se é utilizador de um smartphone da linha Galaxy, este software merece a sua atenção pela forma como simplifica a transição entre dispositivos.

Diferente da estética mais tradicional de outros browsers, a proposta da Samsung aposta num design limpo e minimalista, claramente inspirado na linguagem visual One UI. A interface é extremamente intuitiva, utilizando ícones e elementos visuais que serão familiares a qualquer pessoa que já utilize o browser da marca no telemóvel.

O poder da inteligência artificial e do ecossistema Galaxy

O grande diferencial desta versão para Windows reside na sua profunda integração com os serviços da Samsung e na inclusão de ferramentas de ponta. O browser conta com a presença da inteligência artificial (IA) da Perplexity, permitindo realizar consultas complexas, resumir conteúdos de páginas web ou obter informações contextuais sem sair do separador ativo.

Além disso, a presença nativa do Samsung Pass facilita a gestão de palavras-passe e dados de pagamento, permitindo concluir compras no PC com a mesma segurança e rapidez que experimenta no seu smartphone.

Para quem possui um dispositivo Galaxy, a verdadeira magia acontece através da conta Samsung. Ao iniciar sessão, o histórico de navegação, os marcadores e os separadores abertos são sincronizados instantaneamente.

Isto significa que pode começar a ler um artigo no autocarro através do telemóvel e terminá-lo no conforto do seu computador, uma vez que a IA deteta a atividade anterior e sugere a continuidade da navegação.

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