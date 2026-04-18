ChatGPT poderá pedir uma fotografia, mas será por uma razão importante

A OpenAI tem trazido para o ChatGPT muitas novidades a maioria focada no que esta IA pode oferecer aos utilizadores. Claro que há muito espaço para elevar forma como se comunica com este elemento e esse parece ser agora o caminho. Em breve poderá pedir uma fotografia do utilizador, mas por razão importante.

ChatGPT poderá pedir a sua fotografia

Os recursos visuais gerados pela IA tornaram-se uma parte significativa das tendências atuais nas redes sociais. Muitos utilizadores utilizam ativamente diversas ferramentas de IA para participar nestas tendências populares. A secção Imagens do ChatGPT ou as funcionalidades Remix e "Gerar IA" do Google Fotos facilitam a recriação de imagens em estilos populares.

No entanto, a necessidade de fazer o upload de uma fotografia sempre que é criada uma nova imagem representa um obstáculo significativo para os utilizadores. A OpenAI está a preparar-se para dar um passo importante na resolução deste problema. Em breve, o ChatGPT poderá permitir aos utilizadores fazer o upload de uma "foto de referência".

A OpenAI está a trabalhar numa nova opção para simplificar a visualização com o ChatGPT. Esta funcionalidade permitirá aos utilizadores adicionar uma única foto de referência, eliminando a necessidade de enviar uma nova imagem de cada vez. Esta inovação será particularmente útil na criação de avatares populares ou outros recursos visuais gerados pela IA.

Para ajudar a reconhecer e para futuro

Os utilizadores poderão obter as imagens desejadas de forma muito mais rápida e prática. A funcionalidade foi descoberta na versão beta 1.2026.104 da aplicação ChatGPT para Android. Embora esteja atualmente inativa no código, as investigações indicam que pode ser ativada. A OpenAI planeia adicionar esta funcionalidade à secção "Memórias" do ChatGPT.

Os utilizadores poderão selecionar uma fotografia existente da galeria do telefone como fotografia de referência ou tirar uma nova selfie. A fotografia de referência adicionada pode então ser visualizada e substituída por outra fotografia, se desejado. Além disso, um ícone de um caixote do lixo indica que os utilizadores podem eliminar as suas fotografias facilmente.

No entanto, ao contrário das memórias comuns, o ChatGPT pode não ter inicialmente a opção de recuperar diretamente essa fotografia de conversas anteriores. Embora a interface da funcionalidade tenha sido ativada, segundo os relatos, ainda não está disponível para gerar novas imagens.