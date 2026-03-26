Portugal: Volkswagen T-ROC com defeito pode causar acidentes

A União Europeia emitiu um novo alerta de segurança através do sistema Comissão Europeia, e desta vez o problema envolve um modelo bastante popular da Volkswagen, o T-ROC.

Segundo o sistema Safety Gate, foi identificado um problema no Volkswagen T‑Roc que pode aumentar o risco de acidente e provocar ferimentos.

Em causa está uma falha relacionada com a montagem de um componente da direção. Na prática, este defeito pode comprometer o controlo do veículo durante a condução, aumentando significativamente o risco de perda de controlo

Volkswagen T-Roc: Produção em Portugal

Segundo informações, os veículos afetados foram produzidos na fábrica da Autoeuropa, em Palmela, entre setembro de 2025 e fevereiro de 2026.

Este detalhe é particularmente relevante, já que se trata de um modelo com forte presença no mercado europeu, incluindo Portugal.

Como é habitual nestes casos, foi lançado um processo de recolha (recall) para corrigir o problema. As autoridades europeias partilham este tipo de alertas através do Safety Gate para garantir que os Estados-membros conseguem agir rapidamente e proteger os consumidores.