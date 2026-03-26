Google prepara ferramenta para roubar utilizadores ao ChatGPT

A IA é atualmente o foco para a Google e outras gigantes da tecnologia. A gigante das pesquisas prepara uma mudança na sua abordagem e está a desenvolver uma nova funcionalidade que permite migrar o seu histórico e memória do ChatGPT. Claro que o destino é o Gemini, para não ter de começar do zero com a IA da plataforma.

Google quer roubar utilizadores ao ChatGPT

Quem utiliza um assistente virtual diariamente há meses sabe o quão frustrante é começar do zero com um novo. Para evitar o enorme transtorno de ensinar a uma nova máquina tudo o que a antiga já sabe, a Google está a preparar uma ferramenta. Esta importa a sua memória para o Gemini. Assim, torna a transição muito mais fácil.

Como foi descoberto, após analisar o código interno da aplicação, esta nova funcionalidade ataca diretamente o histórico de navegação. Ao analisar a versão 17.11.54 da aplicação da Google, percebe-se que a intenção é roubar os utilizadores da OpenAI. Fará isto removendo a fidelização obrigatória em nome da conveniência.

O sistema para fornecer esta informação é bastante rudimentar, mas eficaz. O Gemini gera um texto específico que se deve copiar e colar como instrução na conta ChatGPT. Assim que o serviço concorrente responder com um resumo de tudo o que sabe sobre o utilizador, receberá simplesmente esse resultado.

Uma ferramenta de IA básica, mas muito eficaz

Ao inserir esta resposta no campo indicado e clicar no botão "adicionar", a ferramenta analisa, interpreta e assimila instantaneamente a informação pessoal. Na Google querem aproveitar o momento em que a OpenAI está a reestruturar todo o seu catálogo para tentar conter o fluxo constante de utilizadores diários para outras plataformas.

A segunda fase de desenvolvimento vai um passo mais além, permitindo a importação de conversas inteiras já guardadas. Esta funcionalidade, que foi divulgada em fevereiro, exige o download das conversas originais e o upload das mesmas comprimidas utilizando apenas ficheiros ZIP que não excedam os cinco gigabytes.

Abrir as portas aos utilizadores que transitam da concorrência faz todo o sentido, considerando que a Google está a distribuir gratuitamente o Gemini em planos de telemóvel. Quer infiltrar-se nas casas e no quotidiano. No entanto, importa recordar que esta novidade surgiu ao analisar a app do Gemini. Os programadores ainda podem voltar atrás e cancelar o recurso.