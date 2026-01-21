Alerta para iPhone! Dezenas de aplicações de IA estão a espiar conversas e dados

A IA e a sua massificação veio trazer para muitos a necessidade de a ter presente constantemente. Isso acontecerá com a sua presença nos smartphones, obrigando a usar apps. Claro que os agentes maliciosos vêm aqui uma oportunidade de ouro. Desta vez é no iPhone, onde foram descobertas dezenas de aplicações de IA espiam as conversas e dados.

iPhone e utilizadores são agora as vítimas

O facto de a App Store nem sempre ser tão segura como pensamos já foi demonstrado em diversas ocasiões. E as informações mais recentes de especialistas e empresas de segurança reiteram-no mais uma vez. Recentemente, descobriu-se que algumas aplicações de IA, como o ChatGPT, disponível na App Store do iPhone, expõem os seus dados e os de milhões de outros utilizadores.

Estes dados incluem informações pessoais e histórico de conversas. E não é apenas um. À data em que este texto foi escrito, já existem mais de 196 aplicações disponíveis na App Store que recolhem os seus dados e os de outros utilizadores. A maioria deles são aplicações de IA.

Isto é demonstrado por um projeto chamado Firehound, no qual especialistas em segurança e investigadores estão a analisar todas as aplicações de IA semelhantes ao ChatGPT ou ao Gemini. O objetivo é verificar se realmente armazenam informações privadas e pessoais dos utilizadores. Uma das aplicações que mais dados recolheu desde o seu lançamento é o Chat & Ask AI.

Dezenas apps de IA recolhem conversas e dados

Acumulou milhares de downloads na App Store e parece funcionar corretamente. No entanto, ao mesmo tempo, armazena conversas e outras informações privadas num servidor com segurança deficiente, o que poderá permitir aos atacantes recolher esses dados. A lista que comprova que centenas de aplicações para iPhone recolhem dados privados não se limita às aplicações de IA.

Inclui também plataformas de todos os tipos e de diversas categorias, como educação, entretenimento, design gráfico, saúde, lifestyle, redes sociais e muito mais. A Firehound revela que esta plataforma pretende demonstrar que centenas de aplicações de IA e outras categorias disponíveis na App Store podem fazer o que quiserem com os seus dados.

Além disso, alerta os utilizadores para serem mais vigilantes e reflitam se vale a pena descarregar este tipo de aplicações que expõem dados privados. Quem descarregou ou utiliza alguma aplicação de IA, ou similar listada, é altamente recomendável que apague a sua conta e desinstale a aplicação.