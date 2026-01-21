GNR detetou 72.739 veículos a circular sem inspeção! O que acontece?

Para circularem na estrada, os veículos precisam de ir a inspeções periódicas. Este tipo de inspeções servem para verificar se os veículos reúnem as condições de funcionamento e segurança para circular na estrada. Não se esqueça de fazer a inspeção automóvel.

Em 2025, a GNR detetou 72.739 veículos a circular sem inspeção válida!

Em Portugal, a inspeção automóvel é obrigatória para todos os veículos que circulam nas vias públicas, com exceção de algumas situações específicas, como veículos novos que têm um prazo de validade mais alargado para a primeira inspeção.

Se não fizer a inspeção no prazo estabelecido, está sujeito a coimas que variam consoante o tempo de atraso. Os valores da coima podem ser os seguintes:

Falta de inspeção Automóvel: Coimas

Veículos, sem as devidas inspeções obrigatórias em dia: multa entre os 250€ e 1250€;

Proprietários de transporte de passageiros ou de carga em veículo reprovado em inspeção, com deficiências do tipo 2 nos sistemas de direção, suspensão ou travagem: multa entre os 250€ e os 1.250€;

Motociclos, triciclos ou quadriciclos reprovados em inspeção, com deficiências do tipo 2 nos sistemas de direção, suspensão ou travagem: coimas entre os 120€ e os 600€;

Proprietários que circulem com veículo reprovado em inspeção, com deficiências do tipo 3: multas entre os 250€ e os 1.250€;

Motociclo, triciclo ou quadriciclo que circulem, mas reprovados em inspeção, com deficiências do tipo 3: multas entre os 120€ e os 600€;

Veículos sem a inspeção extraordinária, quando esta for necessária: multas entre os 250€ e os 1.250€;

Motociclos, triciclos ou quadriciclos sem a inspeção extraordinária, quando esta for necessária: multas entre os 120€ e os 600€;

Proprietários de veículos sujeitos a inspeção periódica que não possuam a ficha de inspeção periódica emitida pelo IPO e que comprove a realização da mesma, podem ser punidos com coimas entre os 60€ a 300€. O valor da multa pode ser reduzido para os 30€ a 60€, caso a referida ficha de inspeção seja apresentada à autoridade indicada pelo agente de fiscalização, no prazo de 8 dias.

Os prazos para levar o seu automóvel à inspeção são os seguintes:

Automóveis ligeiros de passageiros (reboques e semi-reboques com peso bruto igual ou superior a 750 kg e não superior a 3500 kg): Primeira inspeção: 4 anos após a data da primeira matrícula. Inspeções subsequentes: De 2 em 2 anos até perfazer 8 anos. Após 8 anos: inspeção anual.

(reboques e semi-reboques com peso bruto igual ou superior a 750 kg e não superior a 3500 kg): Automóveis ligeiros de mercadorias : 2 anos após a data da primeira matrícula e, de seguida, de ano em ano;

: Ligeiros de transporte público e ambulâncias: 1 ano depois da data da primeira matrícula e, de seguida, anualmente até ao 7º ano. A partir do 8º, é obrigatória ser feita semestralmente.

