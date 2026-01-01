Inspeção ao carro fica mais cara a partir de hoje! Saiba quanto

Para circularem na estrada, os veículos precisam de ir a inspeções periódicas. As inspeções periódicas servem para verificar se os veículos reúnem as condições de funcionamento e segurança para circular na estrada. Para 2026 os preços voltam a aumentar. Saiba quanto vai ser o aumento.

De acordo com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, a inspeção de veículos ligeiros custa agora 37,47 euros, enquanto os pesados passam a pagar 56,08 euros. Contas feitas, trata-se de um aumento superior a 2% face a 2025. A aplicação faz subir 83 cêntimos o preços da inspeção de veículos ligeiros. Relativamente aos pesados, o valor sobe 1,23 euros.

A subida resulta da atualização anual dos valores, feita com base na taxa de inflação.

Os motociclos, triciclos e quadriciclos passam igualmente a ter um novo valor, fixado em 18,87 euros. Já os reboques e semirreboques veem a taxa subir para 37,47 euros, enquanto a reinspeção passa a custar 9,40 euros.

Resumo de Preços - Inspeção Periódica Obrigatória (IPO) – com IVA incluído:

Veículos ligeiros: 37,47 €

Veículos pesados: 56,08 €

Reboques e semirreboques: 37,47 €

Motociclos, triciclos e quadriciclos: 18,87 €

Outros preços em vigor: