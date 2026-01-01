Salário mínimo nacional sobe para 920 € a partir de hoje

O salário mínimo nacional em Portugal aumenta a partir de hoje, passando dos atuais 870 € para 920 € brutos por mês, conforme decreto-lei publicado recentemente em Diário da República.

Salário mínimo aumenta 50 euros

Este aumento de 50 € representa um crescimento de cerca de 5,7 % em relação a 2025 e resulta de um acordo tripartido assinado em outubro de 2024 entre o Governo, as confederações empresariais e a UGT (União Geral de Trabalhadores).

A atualização está alinhada com a trajetória definida no acordo, que prevê incrementos anuais de 50 € até 2028, ano em que o salário mínimo deverá atingir 1 020 €.

Segundo o diploma publicado, a atualização do salário mínimo nacional...

produz impactos significativos nos contratos públicos, com duração plurianual, em que a componente salarial indexada à remuneração mínima mensal garantida constituiu fator determinante na formação do preço contratual, impactos que podem comprometer o equilíbrio económico-financeiro do contrato, com reflexos negativos na continuidade e qualidade dos serviços prestados, como é o caso dos contratos de aquisição de serviços de limpeza, de serviços de segurança e vigilância humana, de manutenção de edifícios, instalações ou equipamentos e de serviços de refeitórios

A medida entra em vigor já hoje, concretizando assim a subida do valor da Retribuição Mínima Mensal Garantida (RMMG).