Salário mínimo vai subir para 920 euros em 2026

Esta quarta-feira, o Governo português aprovou o aumento do salário mínimo nacional para 920 euros, em 2026. Espera-se que o ordenado mínimo suba a um ritmo de 50 euros em cada um dos anos da legislatura, até 2028.

Numa conferência de imprensa no Palácio da Vila, em Sintra, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, disse que este é um "aumento significativo" e que em ano e meio, com governos PSD/CDS-PP, o salário mínimo aumenta 100 euros.

Em ano e meio, com Luís Montenegro como primeiro-ministro, o salário mínimo sobe 100 euros. Faz parte de uma política de aumento de rendimento dos portugueses sustentada por um momento ímpar da economia nacional.

Afirmou o ministro da Presidência, após o Conselho de Ministros, dando a conhecer o aumento do salário mínimo nacional em 50 euros, em 2026, de 870 para 920 euros. De ressalvar que este número corresponde ao valor bruto de ordenado.

Segundo o acordo de rendimentos que o primeiro Governo de Luís Montenegro assinou com a UGT e as centrais patronais, o salário mínimo deve subir a um ritmo de 50 euros em cada um dos anos da legislatura até 2028.

Subida do salário mínimo fica aquém dos 1600 euros prometidos

Anteriormente, a poucos dias da greve geral, Luís Montenegro anunciou objetivos salariais ambiciosos: primeiro, apontou para os 1500 euros, com o salário médio a chegar aos 2000 ou 2500; depois, disse não querer "que o salário médio chegue aos 1600 ou 1700", mas "aos 2500, 2800 ou 3000 euros".

Depois da greve geral, que teve lugar no início de dezembro, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, esclareceu que o salário mínimo de 1600 euros "é uma ambição, não uma promessa".