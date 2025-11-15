CEO da Figure diz que robôs da empresa chinesa UBTECH são falsos

Está ao rubro a disputa pelo domínio na produção de robôs humanoides. E há já acusações de falta de seriedade. A UBTECH Robotics foi acusada de manipular vídeos com CGI, alegações feitas pelo CEO da Figure, Brett Adcock. A empresa chinesa respondeu de imediato, defendendo a autenticidade das suas imagens e reforçando que o seu marco histórico é real.

A disputa pública sobre os vídeos da UBTECH

A competição de alto risco na produção de robôs humanoides evoluiu para um confronto direto na plataforma X. A UBTECH Robotics viu-se obrigada a defender a autenticidade do seu “exército de robôs” depois de Brett Adcock acusar a empresa de recorrer a CGI nos seus vídeos.

O conflito começou quando Adcock, numa série de publicações, desafiou diretamente um vídeo da UBTECH que celebrava o anúncio de uma entrega em massa. Adcock escreveu para os seus seguidores para observarem os reflexos no robô em primeiro plano e compararem-nos com os que surgiam nos robôs atrás. Segundo ele, o primeiro era real, mas os restantes eram falsos.

O CEO destacou ainda os reflexos das luzes no teto como prova de que se tratava de CGI e classificou o vídeo como mostrando robôs falsos a serem entregues a clientes.

A resposta da UBTECH

Horas mais tarde, a UBTECH publicou uma resposta direta, divulgando um novo vídeo, aparentemente sem edição, na sua conta corporativa.

As imagens, captadas por um drone, mostram uma passagem contínua entre filas de centenas de robôs Walker S2 alinhados num grande espaço industrial.

A publicação foi acompanhada de uma mensagem firme:

Disseram que parecia demasiado perfeito para ser real, mas a perfeição não é fabricada, é meticulosamente engenhada. Esta é a histórica entrega em massa dos Walker S2. A próxima era do fabrico inteligente começa agora.

Um ataque a um marco comercial importante

A controvérsia incide sobre uma das afirmações comerciais mais relevantes da UBTECH. A empresa, sediada em Shenzhen, anunciou recentemente a primeira entrega em massa de robôs humanoides industriais, afirmando que centenas de unidades Walker S2 foram enviadas para parceiros.

Esta entrega representa o primeiro passo significativo para cumprir o plano de encomendas de 2025, que ultrapassa os 800 milhões de yuan, cerca de 113 milhões de dólares.

As acusações de Adcock colocam em causa a autenticidade do vídeo divulgado pela UBTECH para demonstrar a sua capacidade de produção em massa.

Um padrão de críticas públicas

Esta não é a primeira vez que Adcock utiliza a sua presença pública para criticar concorrentes de forma agressiva. A sua filosofia de autonomia total colocou-o repetidamente em confronto com outras empresas.

Sobre a 1X : Adcock tem sido crítico da estratégia de teleoperação humana adotada pela 1X, descrevendo-a como algo irrelevante. Em entrevistas anteriores, afirmou que estes demonstradores eram das coisas mais enganadoras que já viu e acusou posteriormente a empresa de publicar vídeos falsos.

: Adcock tem sido crítico da estratégia de teleoperação humana adotada pela 1X, descrevendo-a como algo irrelevante. Em entrevistas anteriores, afirmou que estes demonstradores eram das coisas mais enganadoras que já viu e acusou posteriormente a empresa de publicar vídeos falsos. Sobre a Agility Robotics: numa recente discussão pública, Adcock previu que a Agility Robotics estaria falida em menos de 12 meses, apontando escolhas de engenharia inadequadas.

Embora as críticas anteriores se centrassem em estratégias técnicas ou na viabilidade financeira dos concorrentes, esta nova acusação direcionada à UBTECH representa uma escalada.

Ao afirmar que a empresa utilizou CGI, Adcock está a questionar a autenticidade do hardware e das declarações de produção da rival, sublinhando a intensidade e a natureza cada vez mais combativa da corrida para produzir humanoides em grande escala.