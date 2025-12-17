Governo anuncia fábrica de aviões Embraer em Portugal

A Embraer e o Governo português deram um novo passo para reforçar a indústria aeronáutica nacional, com a intenção de instalar uma nova fábrica em Évora. A unidade poderá produzir o A-29N Super Tucano, no âmbito da modernização da Força Aérea e da aposta em emprego qualificado.

Carta de interesse assinada em Alverca

O ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, assinou uma carta de interesse com o presidente executivo da Embraer, Bosco da Costa Júnior, com vista à instalação de uma nova fábrica de aeronáutica em Évora.

O acordo foi celebrado nas instalações da OGMA, em Alverca, durante a cerimónia de entrega das primeiras cinco das 12 aeronaves A-29N Super Tucano destinadas à Força Aérea Portuguesa, no âmbito de um investimento de cerca de 200 milhões de euros na modernização da componente aérea militar.

Produção do A-29N Super Tucano em Portugal

Segundo avançou a CNN Portugal, a futura unidade industrial terá capacidade para fabricar o A-29N Super Tucano, uma aeronave de ataque ligeiro e apoio aéreo próximo.

A produção não deverá servir apenas as necessidades nacionais, podendo também responder à procura de outros países europeus, reforçando o posicionamento de Portugal na indústria aeronáutica de defesa.

Emprego qualificado e impacto económico

De acordo com o Ministério da Defesa, a edificação da nova fábrica em Évora permitirá a criação de emprego altamente qualificado, associado a melhores níveis salariais, com impacto direto na economia regional e no reforço da indústria nacional.

A iniciativa é vista como um passo estratégico para consolidar competências industriais e tecnológicas em território português.

Uma aeronave versátil para novos cenários

Nuno Melo sublinhou que o A-29N Super Tucano representa “uma nova capacidade de ataque aéreo ao solo, com provas dadas”, destinada ao apoio às Forças Nacionais Destacadas.

O governante destacou ainda a versatilidade da aeronave, que passa a poder desempenhar missões de combate a drones, respondendo a novos cenários operacionais.

O ministro frisou que a escolha do modelo foi feita pela própria Força Aérea, com decisões políticas suportadas em pareceres técnicos.

Presença consolidada da Embraer em Évora

A Embraer já conta atualmente com duas unidades industriais em Évora, uma dedicada à produção de materiais compósitos e outra focada em estruturas metálicas.

A eventual instalação de uma nova fábrica para o A-29N Super Tucano reforça a aposta do grupo brasileiro em Portugal e consolida Évora como um polo relevante da indústria aeronáutica europeia.