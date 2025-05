Atenção às chaves do carro num porta-chaves pesado

Um porta-chaves fica sempre bonito junto às nossas chaves. No entanto, no que diz respeito às chaves do carro, tenha atenção se as mesmas não estão num porta-chaves pesado com muitas chaves.

Se estás a usar uma chave do carro num porta-chaves pesado, convém ter atenção a alguns aspetos importantes.

Riscos de usar um porta-chaves pesado

Desgaste da ignição O peso extra pode exercer força constante no cilindro da ignição, o que, com o tempo, pode causar desgaste prematuro e até falhas ao ligar o carro.

Danos na chave A própria chave pode dobrar ou danificar-se se for constantemente puxada pelo peso.

Conforto e praticidade Um porta-chaves pesado pode ser incómodo de transportar no bolso ou na mala.



No que diz respeito a recomendações, use um porta-chaves leve, especialmente se a chave do carro for do tipo tradicional (aquelas que se inserem e rodam na ignição). Se tiveres um carro com ignição por botão (keyless), o risco é menor, mas ainda assim o peso pode ser desconfortável no transporte diário.

Considere separar a chave do carro das restantes se tiver muitos itens no porta-chaves (chaves de casa, do trabalho, gadgets, etc.).