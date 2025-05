Bosch cresceu em Portugal em 2024, mesmo com todos os desafios para a economia global

Recentemente, a convite da Bosch Braga, marcamos presença no evento "Driving the Future". Esta iniciativa serviu de palco para a apresentação dos resultados financeiros da empresa em Portugal referentes a 2024, bem como para discutir a sua visão estratégica e os desafios da mobilidade e da economia global.

Um ano de sólido crescimento em Portugal

A Bosch demonstrou uma performance robusta no mercado português durante o ano fiscal de 2024: alcançou um volume de vendas internas de 2,4 mil milhões de euros, incluindo vendas e serviços a empresas do Grupo Bosch.

Este valor representa um crescimento de 14,3% em comparação com o período homólogo. No mercado local, as vendas consolidadas atingiram os 413 milhões de euros, um aumento de 7,8% face a 2023.

Javier González Pareja, presidente da Bosch em Portugal e Espanha, salientou que este desempenho é fruto da aposta no país e da resiliência dos colaboradores, num ano economicamente desafiante. Todas as áreas de negócio da empresa registaram crescimento.

A empresa mantém-se como um dos principais exportadores nacionais, com mais de 97% da sua produção a ser enviada para mais de 50 países. Estas exportações representam 1,7% do total nacional e têm um impacto de quase 1% (0,87%) no PIB de Portugal.

Transformação e desenvolvimento constante

A Bosch tem vindo a adaptar estrategicamente o seu portefólio para responder às dinâmicas do mercado global, com particular destaque para a unidade de Braga.

Mobilidade (Braga) : esta unidade registou um crescimento significativo de 18% em 2024. Está em curso uma transformação gradual do portefólio, incluindo a migração de sistemas de infotainment para soluções como computadores de bordo, câmaras e sensores. Esta evolução visa responder à crescente importância do software e da conectividade na indústria automóvel, com foco em sensores de perceção, comunicação V2X (veículo para tudo) e monitorização de ocupantes.

: esta unidade registou um crescimento significativo de 18% em 2024. Está em curso uma transformação gradual do portefólio, incluindo a migração de sistemas de infotainment para soluções como computadores de bordo, câmaras e sensores. Esta evolução visa responder à crescente importância do software e da conectividade na indústria automóvel, com foco em sensores de perceção, comunicação V2X (veículo para tudo) e monitorização de ocupantes. Energia e tecnologia de edifícios (Aveiro e Ovar) : A unidade de Aveiro cresceu 14% em 2024 e consolidou a sua posição estratégica na produção e desenvolvimento de bombas de calor. Já a unidade de Ovar apresentou um ligeiro acréscimo nas vendas internas. No entanto, foi confirmada a venda de parte do negócio de tecnologia de segurança e comunicações desta unidade à Triton, pelo que os resultados desta área deixarão de constar no volume de negócios local a partir de 2025.

: Serviços e bens de consumo : A unidade de Lisboa, que funciona como um agregador de serviços de especialidade para a Bosch a nível mundial, viu o número de colaboradores crescer cerca de 20% em 2024. Para este crescimento contribuiu a equipa da Service Solutions, que desde janeiro de 2025 integra cerca de 150 engenheiros do centro de I&D em Ovar. A área de bens de consumo (eletrodomésticos e ferramentas elétricas) também registou uma recuperação significativa, crescendo cerca de 11%.

:

Apesar de um ambiente económico exigente, a Bosch espera manter uma evolução positiva em Portugal. A empresa vê o país como um centro estratégico na Europa, com potencial de crescimento em áreas como a mobilidade em Braga, tecnologias para aquecimento de água em Aveiro e na prestação de serviços globais a partir de Lisboa.

Leia também: