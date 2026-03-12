Xbox revela novos detalhes sobre o “Project Helix”, a sua próxima consola

A Microsoft aproveitou a GDC 2026 para levantar o véu sobre a sua próxima consola Xbox, prometendo uma revolução na forma como encaramos o gaming doméstico.

O salto tecnológico da Xbox e a aliança com a AMD

A Microsoft Gaming, através da sua responsável Asha Sharma, confirmou recentemente que a sucessora da Xbox Series X|S está a ser desenvolvida sob o nome de código Project Helix. Após o anúncio inicial, a empresa aproveitou o palco da GDC 2026 para partilhar pormenores cruciais sobre o seu novo hardware.

Embora a gigante de Redmond mantenha os dados técnicos mais sensíveis sob sigilo rigoroso, Jason Roland, vice-presidente de próxima geração da Microsoft, partilhou informações relevantes sobre a colaboração estratégica com a AMD.

O novo processador, concebido em conjunto pelas duas empresas, promete um desempenho significativamente superior, com um foco especial na aceleração de Ray Tracing e Path Tracing.

Integração com DirectX

A nova plataforma tirará partido da próxima iteração do FidelityFX Super Resolution (FSR), incluindo a tecnologia de geração de frames da AMD para garantir fluidez máxima. Além disso, foi confirmado que o Project Helix está a ser otimizado para a versão futura do DirectX. Estas especificações procuram assegurar que a próxima consola Xbox não só acompanhe, mas dite as tendências visuais da próxima década.

Um dos pontos mais disruptivos desta revelação é a natureza híbrida do sistema. A Microsoft pretende que o dispositivo seja capaz de executar títulos de Windows nativamente. Especula-se que o Project Helix conte com um "modo PC" dedicado, um ambiente isolado que permitiria aos utilizadores acederem a lojas externas, como a Steam.

Apesar do entusiasmo gerado, a chegada ao mercado não será imediata. A Microsoft confirmou que os kits de desenvolvimento (XDK) em versão alpha começarão a ser distribuídos pelos estúdios apenas em 2027. Com este cronograma, as previsões mais otimistas apontam para um lançamento comercial apenas em 2028.

