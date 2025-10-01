Desejo do iPhone 17 Pro ultrapassa em muito o do iPhone 16 Pro

A vida parece estar a correr bem à Apple, depois de ter lançado do seu novo iPhone 17, nas várias variantes, especialmente os modelos mais caros. Segundo informações, o modelo iPhone 17 Pro está mais popular do que nunca. O iPhone Air, aparentemente, não está.

Intenções de compra dos modelos 17 Pro em alta e robustas

As semanas iniciais de venda de uma geração de iPhone são frequentemente analisadas de perto por analistas, que procuram perceber se os lançamentos serão, em última instância, bem-sucedidos. Com base no que o JPMorgan relata numa nota a investidores, este é um ano muito bom para a Apple.

O interesse dos consumidores está elevado nos Estados Unidos em comparação com o lançamento da família iPhone 16 em 2024, lê-se na nota, ainda que com uma procura ligeiramente mais fraca na China.

Aproximadamente 71% dos consumidores inquiridos disseram estar interessados em comprar um novo iPhone em 2025, contra 68% em 2024 e 63% em 2023. Na China, a percentagem desce ligeiramente para uns ainda robustos 90%.

Quanto ao que os consumidores querem comprar dentro da gama, o iPhone 17 Pro Max é o modelo mais popular, com 33% de preferência, seguido do iPhone 17 Pro com 22%. Em seguida surge o iPhone 17 standard, que arrecadou 20% dos votos.

No geral, continua a verificar-se uma preferência pelos modelos Pro em detrimento dos não Pro, como habitual. A popularidade agregada dos modelos Pro é de 72% na gama iPhone 17, enquanto essa percentagem tinha ficado nos 64% na gama iPhone 16.

Uma questão de dúvida

Embora o inquérito discuta a gama iPhone 17 em relação ao iPhone 16, há um facto que vai marcas este lançamento da Apple: não há qualquer referência ao iPhone Air. Apesar de ser lógico que os modelos Pro continuem a vender bem, a análise sobre o iPhone 17 não Pro deve ser considerada com mais atenção.

O JPM afirmou no relatório que a preferência pelo iPhone 17 base é superior à do iPhone 16 base, sobretudo na China. Isto não faz muito sentido tendo em conta a discussão sobre os Pro, até se considerar que o iPhone 16 foi acompanhado pelo iPhone 16 Plus, enquanto o modelo “Plus” do iPhone 17 foi substituído pelo totalmente novo iPhone Air.

Utilizadores que atualizam e quem muda de plataforma

Quando se trata de atualizações de utilizadores já com iPhone, aproximadamente 82% identificaram-se como interessados em comprar um novo iPhone em 2025. Este valor é ligeiramente superior aos 79% registados em 2024.

Este sentimento cresceu mais nos Estados Unidos, passando de 73% para 78%. Na China, o sentimento foi descrito como “relativamente modesto”, mas apenas porque partia de um já muito elevado 97% em 2024 para 98% em 2025.

Os que atualizam também tendem a escolher modelos Pro, com o Pro Max a representar 36% do total, o Pro 20% e o iPhone 17 standard outros 20%. No total, 73% dos atuais donos de iPhone que vão atualizar pretendem adquirir um modelo Pro, contra 67% na série iPhone 16.

No caso dos que mudam de plataforma, há um interesse ligeiramente menor em migrar para o iOS face a 2024. Entre utilizadores Android, 57% consideram comprar um novo iPhone em 2025, enquanto essa percentagem era de 61% em 2024.

Tal como os que já tinham iPhone, também os "novos utilizadores" mostram preferência pelos modelos Pro: 29% querem o Pro Max, 26% o Pro e 21% o iPhone 17. No total, 69% dos que mudaram vindos do Android querem modelos Pro da geração iPhone 17, contra 62% na série iPhone 16.

E o Apple Watch?

O inquérito abordou ainda a intenção de compra do Apple Watch, que recebeu grandes melhorias em toda a linha.

Aproximadamente 56% dos inquiridos afirmaram querer comprar um novo smartwatch em 2025, contra 54% no inquérito de 2024. O Apple Watch continua a ser a escolha mais popular, ainda que ligeiramente abaixo: 87% contra 91% no ano anterior.

Quanto a qual Apple Watch escolher, a preferência tende para os modelos de “entrada de gama”, segundo o JPM, embora não tenha havido grandes mudanças. A popularidade do Apple Watch Series 11 é de 53%, contra 54% do Series 10 em 2024, enquanto o Apple Watch Ultra 3 atinge 26% de quota contra 25% do Ultra 2 em 2024.