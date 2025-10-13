SpaceX prepara-se para efetuar o seu 11.º voo de teste da Starship

O monumental foguetão Starship da SpaceX está novamente na sua base de lançamento em Boca Chica, pronto para o seu voo de teste mais ambicioso até à data. Este lançamento representa um momento crucial para o futuro do programa e para a próxima geração do veículo.

Um momento decisivo para a SpaceX e a Starship

A SpaceX prepara-se para o décimo primeiro voo de teste do seu megafoguetão Starship, um evento que, se correr como planeado, marcará o final dos testes para a Versão 2 do veículo.

A janela de lançamento está prevista para abrir às 18h15 ET de segunda-feira, 13 de outubro (00h15 de terça-feira, 14 de outubro, em Portugal). A empresa de Elon Musk irá transmitir o evento em direto no seu website oficial e na sua conta na rede social X, com início agendado para cerca de 30 minutos antes da descolagem.

Recentemente, a SpaceX divulgou imagens do imponente propulsor Super Heavy já posicionado na plataforma de lançamento Starbase, a sua base no Texas. O estágio superior, conhecido como Starship ou simplesmente "Ship", é acoplado ao topo do propulsor antes de cada missão, formando o maior e mais potente foguetão alguma vez construído, com uma altura total de aproximadamente 122 metros.

Contudo, a ambição da empresa não termina aqui. A próxima iteração, a Versão 3, promete ser ainda maior e mais capaz, projetada para transportar cerca de 100 toneladas métricas para a órbita terrestre. Segundo Elon Musk, o seu voo inaugural está previsto para o início de 2026.

Um plano de voo semelhante, mas com novos desafios

Antes de avançar para a Versão 3, a SpaceX necessita que este último teste da Versão 2 seja um sucesso. O voo anterior, que descolou em agosto, decorreu sem incidentes, contrastando com uma série de falhas explosivas que ditaram o fim prematuro de missões anteriores.

Para este voo, a Starship seguirá uma trajetória muito similar à da sua última missão, mas com ajustes importantes. O plano inclui testes adicionais ao escudo térmico e a demonstração de manobras complexas que simulam o comportamento do estágio superior no seu regresso à base de lançamento, um passo fundamental para alcançar o objetivo da total reutilização do veículo.

O propulsor Super Heavy deverá realizar uma amaragem controlada no Golfo do México, enquanto o estágio superior continuará a sua trajetória suborbital. Após reentrar na atmosfera, a nave tem como destino final uma amaragem no Oceano Índico.

Durante a missão, serão testados vários objetivos secundários, como a libertação de oito modelos de satélites Starlink e a reignição de um dos seus motores Raptor no espaço.

Uma das novidades deste teste é a execução de uma "manobra de inclinação dinâmica" durante a fase final da reentrada, simulando a trajetória que será usada em futuros voos de regresso à Starbase. Adicionalmente, o propulsor irá testar uma "configuração de aterragem com motores única", que será implementada na próxima geração do Super Heavy.

Após um início de ano conturbado para o programa, a SpaceX enfrenta agora a pressão de atingir marcos de desenvolvimento cruciais antes de transitar para a próxima fase. O lançamento de terça-feira é, sem dúvida, um evento a não perder.

