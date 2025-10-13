Queda recorde no mercado de criptomoedas! 19 mil milhões de dólares perdidos

Uma recente quebra recorde no mercado de criptomoedas, que resultou em perdas de 19 mil milhões de dólares, foi desencadeada por tensões geopolíticas entre os EUA e a China. Este colapso expôs as fragilidades de um ecossistema financeiro saturado de "leverage", onde as apostas de alto risco culminaram em liquidações em massa.

📝 Antes de mais, o que é leverage?

Leverage é quando um investidor usa dinheiro emprestado (da própria corretora ou da plataforma de trading) para aumentar o valor da sua posição no mercado. Ou seja, com leverage, consegue controlar uma quantidade de criptomoedas maior do que o seu saldo real.

Exemplo Imagine que tem 100 € e usa 10× leverage. Isso significa que pode abrir uma posição de 1000 € (ou seja, 10 vezes o seu capital). Se o preço da moeda subir 10%, o seu lucro é 100 € (o dobro do seu dinheiro inicial).

Mas se o preço cair 10%, perde tudo - a sua posição é liquidada.

A queda vertiginosa das criptomoedas

A instabilidade nos mercados globais intensificou-se após o anúncio de novas tarifas sobre produtos chineses por parte do Presidente dos EUA, Donald Trump, servindo como o catalisador para a maior queda da história recente das criptomoedas. A reação foi imediata: os preços dos principais ativos digitais caíram a pique.

À medida que o mercado mergulhava, os investidores que utilizavam leverage foram forçados a fechar as suas posições para cobrir as perdas, o que gerou um efeito dominó de liquidações que, no seu auge, ultrapassou os 19 mil milhões de dólares.

Mesmo para alguém que já antecipava a inevitabilidade de uma queda deste género há meses, foi chocante testemunhar a sua severidade e velocidade.

Comentou o influenciador Evanss6 na plataforma X.

Num espaço de apenas trinta minutos após o anúncio de Trump, a Bitcoin desvalorizou cerca de 10%, caindo brevemente abaixo dos 105.000 dólares. Ether sofreu uma queda superior a 12%, para os 3500 dólares, enquanto outros ativos como Solana, Hyperliquid e Sui registaram perdas de 17%, 45% e 70%, respetivamente.

A bolha da leverage

Este colapso ocorre num contexto de crescimento explosivo da negociação com recurso a leverage. Este fenómeno impulsionou protocolos de exchange descentralizada, como a Hyperliquid, que com apenas dois anos de existência se tornou na terceira entidade mais lucrativa do setor.

O indicador de open interest (contratos em aberto) nas principais criptomoedas - uma métrica que serve como um barómetro para a negociação com leverage - disparou ao longo deste ano. No início do ano, o open interest na Ether rondava os 23 mil milhões de dólares. Na véspera da quebra de sexta-feira, esse valor aproximava-se dos 60 mil milhões de dólares.

A velocidade da queda foi tal que muitas corretoras ativaram um mecanismo drástico de auto-deleveraging, fechando short positions lucrativas para evitar a acumulação de dívidas incobráveis nas suas plataformas.

Apenas numa hora, a Bitcoin assistiu a 3,7 mil milhões de dólares em liquidações de posições de compra e mais de 600 milhões em liquidações de posições de venda. No caso da Ethena, as liquidações totalizaram 226 milhões de dólares para posições de compra, contra apenas 15 milhões para posições de venda.

Apesar da volatilidade extrema e do seu impacto catastrófico para os investidores, alguns analistas mantiveram uma perspetiva de longo prazo mais serena.

O que testemunhámos ontem pareceu muito diferente da maioria dos eventos que já experienciei. A grande diferença desta vez é que não parece existir uma razão fundamental para uma queda tão extrema.

Escreveu Simon Dedic, fundador da Moonrock Capital, na plataforma X. Isto sugere a possibilidade de uma falha técnica numa corretora ou num criador de mercado de grande dimensão. A sua visão contrasta com a narrativa de que o pânico foi exclusivamente causado pelas tensões geopolíticas.

