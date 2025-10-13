Adeus, Word! China emite documentos apenas acessíveis através de software doméstico

Pela primeira vez, o Ministério do Comércio da China anunciou alterações políticas em documentos acessíveis apenas por via do WPS Office, a resposta do país asiático ao Office da norte-americana Microsoft.

Na semana passada, o Ministério do Comércio da China emitiu novos documentos sobre controlos de exportação de terras raras. Contudo, ao mesmo tempo que estes marcaram uma escalada do conflito entre os Estados Unidos e o país asiático, representaram outro problema, quase em jeito de provocação.

Os documentos emitidos pela China não puderam ser abertos com o Microsoft Word ou qualquer outro processador de texto americano. Pela primeira vez, o Ministério do Comércio usou um formato de arquivo que funciona exclusivamente com o WPS Office, o equivalente chinês ao pacote da Microsoft, de acordo com o South China Morning Post.

Desenvolvido pela empresa de software Kingsoft, com sede em Pequim, na China, o WPS Office usa uma estrutura de codificação diferente do Microsoft Office. Por isso, os arquivos de texto WPS não podem ser abertos diretamente no Word, sem conversão.

Embora o ministério divulgasse documentos de texto no formato Microsoft Word, anteriormente, parece estar a enviar um aviso aos Estados Unidos.

Um aviso aos Estados Unidos?

Esta mudança aparentemente simples, que visou o formato dos documentos emitidos pela China, ocorreu entre tensões comerciais crescentes entre os dois países, que têm visto o país liderado por Donald Trump a usar a sua vantagem tecnológica como alavanca.

Depois do anúncio da China sobre os novos controlos de exportação de terras raras, o Presidente dos Estados Unidos ameaçou que o país restringiria a exportação de "todo e qualquer software crítico".

Esta mudança no software deverá servir de aviso aos Estados Unidos, mas reforça, também, a procura pela autossuficiência tecnológica que a China tem protagonizado, especialmente em relação às soluções norte-americanas.