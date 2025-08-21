LibreOffice termina suporte ao Windows 7 e traz mais novidades na versão 25.8

O LibreOffice, a alternativa de código aberto ao Microsoft Office, recebeu uma atualização importante ao passar para a versão 25.8. Esta nova versão traz várias alterações e melhorias, incluindo uma “melhor interoperabilidade” com os ficheiros do Microsoft Office.

Nas novidades, e começando pela interface do utilizador, existe uma caixa de diálogo “Boas-vindas/Novidades” reformulada que oferece acesso direto ao seletor de interface e às opções de aparência. No Writer (Word do LibreOffice), uma caixa de diálogo permite agora copiar o conteúdo de um campo, mesmo de um documento de leitura apenas.

Existe agora também suporte para a exportação de PDF 2.0, uma funcionalidade indisponível no Office, que ainda se mantém fiel aos formatos mais antigos. Esta atualização também introduz a encriptação AES-256 “moderna”, um requisito para a norma PDF 2.0, e melhora o tratamento de assinaturas em PDF para as tornar compatíveis com o Adobe Reader.

O Writer também teve várias regras relacionadas com a hifenização completamente reformuladas, como um melhor tratamento da divisão de palavras entre páginas para corresponder a documentos criados em versões recentes do Microsoft Office. Inclui uma nova opção para mover a última linha de uma página para a seguinte, evitando divisões de palavras incómodas.

Além de novas funções, a The Document Foundation afirma que o Calc abre ficheiros XLSX complexos até 30% mais rapidamente. Várias outras operações tornaram-se mais rápidas, incluindo características como o cálculo da altura da linha ao alternar folhas de cálculo, a verificação ortográfica em folhas de cálculo com vários idiomas e até a renderização de gráficos.

No Impress, a equipa melhorou a forma como a aplicação lida com ficheiros PPTX, adicionando suporte para fontes incorporadas. Além disso, a equipa afirma ter desenvolvido um algoritmo melhorado para descobrir se uma fonte é realmente utilizada e precisa de ser incorporada ao exportar para o formato da Microsoft.

Outras alterações incluem o fim do suporte para sistemas operativos mais antigos. O LibreOffice 25.8 não funcionará no Windows 7 ou 8. É também a versão final com suporte para o macOS 10.15, e as compilações de 32 bits para Windows estão oficialmente descontinuadas.

Para a sua ferramenta de gráficos vetoriais, o Draw, os limites das margens das páginas são agora visíveis por predefinição. Todo o pacote melhorou a exibição de documentos DOCX em chinês, japonês e coreano para maior precisão e agora pode importar PDFs híbridos encriptados. Um novo “modo Visualizador” em toda a aplicação permite abrir todos os ficheiros em modo de leitura apenas, enquanto os objetos OLE, como os gráficos, podem finalmente ser redimensionados proporcionalmente.