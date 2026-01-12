Promoções vip-scdkeyss: chaves digitais de Windows e Office com desconto
Para quem pretende atualizar um PC sem gastar demasiado, a vip-scdkeyss está a concentrar numa só campanha várias oportunidades em software essencial — com foco em produtividade e compatibilidade. Nesta seleção, a palavra-chave windows 11 cdkey surge como referência para quem procura uma chave digital atual, com acesso direto ao Windows 11 Pro e também ao Office 2021 Pro Plus.
Principais promoções de Windows 11 cdkey e Office (com cupão pplware)
Abaixo segue a lista completa de produtos e promoções fornecida para esta publicação, com ligações diretas. Então, para quem procura um windows 11 cdkey fiável, esta seleção reúne as versões mais usadas tanto para uso doméstico como profissional:
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (Global) — 12,86€ (cupão: pplware)
- Windows 11 Pro (OEM / Global) — 21,13€ (cupão: pplware)
- Windows 10 Pro (OEM / Global) — 16,64€ (cupão: pplware)
- Windows 10 Home (OEM / Global) — 14,30€ (cupão: pplware)
- Windows 11 Home (OEM / Global) — 19,03€ (cupão: pplware)
- Office 2016 Pro Plus (Global) — 26€ (cupão: pplware)
- Office 2019 Pro Plus (Global) — 51,7€ (cupão: pplware)
- Office 2021 Pro Plus (Global) — 64,45€ (cupão: pplware)
- Pack: Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus — 34,9€ (cupão: pplware)
- Pack: Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus — 51,9€ (cupão: pplware)
Como aplicar o cupão e receber a chave digital
- Aceder a uma das ligações diretas acima e adicionar o produto ao carrinho.
- No checkout, introduzir o código pplware e confirmar o desconto.
- Concluir o pagamento e aguardar a entrega da chave digital (prazo indicado pela marca).
- Proceder à ativação no Windows ou no Microsoft Office, conforme a versão adquirida.
Guia rápido de ativação
Windows (Pro/Home/Enterprise LTSC)
- Abrir Definições → Sistema → Ativação.
- Selecionar Alterar chave do produto e introduzir a chave digital.
- Confirmar ligação à Internet e reiniciar se necessário.
Office (2016/2019/2021 Pro Plus)
- Instalar a versão correspondente e abrir uma aplicação (ex.: Word/Excel).
- Iniciar sessão com uma conta Microsoft quando solicitado.
- Introduzir a chave digital e concluir os passos de ativação apresentados no ecrã.
Notas rápidas para escolher a versão certa
- Windows 11 Pro: indicado para quem valoriza recursos adicionais de gestão e segurança.
- Windows 10 (Pro/Home): alternativa para máquinas mais antigas ou para quem prefere a experiência do Windows 10.
- Enterprise LTSC: pensado para ambientes que privilegiam estabilidade e ciclos de alteração mais controlados.
- Office 2021/2019/2016: escolha dependente das necessidades de compatibilidade e funcionalidades.
- Packs: opção prática quando se pretende sistema operativo e Office num só conjunto.
Resumo: a campanha da vip-scdkeyss reúne chaves digitais de Windows e Office com preços promocionais, reforçados pelo cupão pplware. Para facilitar, as ligações diretas acima reúnem todas as opções e respetivos valores.
Aceder às ofertas vip-scdkeyss e aplicar o cupão pplware
Este artigo conta com o apoio da vip-scdkeyss na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.