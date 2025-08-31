Saco Befit 2.0: uma lancheira térmica para levar para o trabalho

O Saco Befit 2.0 oferece uma excelente combinação entre capacidade e eficiência térmica, perfeito para um estilo de vida ativo e organizado.

Saco Befit 2.0 e versão Befit Extended com 10% de desconto

Cada vez mais pessoas optam por preparar as suas próprias refeições e levá-las para o trabalho, para a universidade ou mesmo para o ginásio. A pensar nesse estilo de vida, a Prozis tem no seu leque de produtos o Saco Befit 2.0, uma lancheira térmica compacta, mas surpreendentemente espaçosa, que alia organização e durabilidade.

Com dimensões de 22 cm de altura × 27 cm de largura (23 cm no compartimento principal) × 20 cm de profundidade, o Befit 2.0 consegue transportar até três refeições completas, além de fruta, um shaker ou garrafa, talheres e suplementos.

Um dos pontos fortes deste modelo é a variedade de compartimentos. No exterior, inclui um bolso lateral para objetos que não precisam de refrigeração, como fruta ou bebidas, e um bolso traseiro com fecho, ideal para guardanapos ou documentos. No interior, a tampa dispõe de dois bolsos adicionais, perfeitos para talheres, pequenos acessórios ou comprimidos.

O material é resistente à chuva, evitando infiltrações e garantindo a proteção do conteúdo em diferentes condições.

O Saco Befit 2.0 está disponível na Prozis por 59,99 €, com uma avaliação média muito positiva dos utilizadores. Para quem necessita de ainda mais espaço, existe a versão Befit Extended, com maior capacidade e preço de 79,99 €.

Aproveitem o desconto...

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir a Saco Befit 2.0 e a versão Befit Extended, da Prozis, com um desconto de 10%, usando para isso o voucher PPLWARE.