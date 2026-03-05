Windows 10 ganhou uma segunda vida (mas há um detalhe que poucos perceberam)

Durante meses repetiu-se a mesma frase em praticamente todos os sites de tecnologia: o Windows 10 iria morrer a 14 de outubro de 2025. Tecnicamente continua a ser verdade. No entanto, a Microsoft acabou por introduzir uma nuance importante que mudou completamente o cenário: o sistema operativo ainda vai receber atualizações de segurança até 2026. Para quem pondera atualizar o sistema ou preparar um novo PC, vale a pena perceber exatamente o que mudou e o que continua igual. Para quem já planeia a transição, existem também campanhas como as da GoodOffer24, onde é possível encontrar uma Windows 11 CDkey com desconto através do cupão TT30.

O que realmente terminou em 2025

O suporte oficial do Windows 10 terminou a 14 de outubro de 2025. Isto significa que o sistema deixou de receber:

novas funcionalidades

melhorias de desempenho

suporte técnico tradicional da Microsoft

Na prática, o sistema continua a funcionar exatamente como antes. A diferença está no facto de deixar de evoluir.

O detalhe que mudou tudo

A Microsoft introduziu o programa Extended Security Updates (ESU), que permite continuar a receber atualizações críticas de segurança durante mais algum tempo.

No caso dos utilizadores domésticos, esse período prolonga-se até outubro de 2026. Isto significa que milhões de computadores com Windows 10 continuam protegidos contra vulnerabilidades críticas durante mais um ano.

Ou seja: o Windows 10 não voltou atrás no seu fim de vida, mas entrou numa espécie de fase de transição.

Porque é que a Microsoft fez isto

A razão é simples: existem ainda centenas de milhões de computadores com Windows 10 em funcionamento. Muitos deles não cumprem os requisitos de hardware do Windows 11, como TPM 2.0 ou Secure Boot.

Se a Microsoft cortasse completamente as atualizações, o risco de segurança para utilizadores e empresas seria enorme.

Outro detalhe que quase ninguém referiu

Mesmo após o fim oficial do suporte, alguns componentes importantes continuam a ter ciclos de suporte próprios.

O navegador Microsoft Edge deverá continuar a receber atualizações até 2028.

deverá continuar a receber atualizações até 2028. Vários browsers populares continuam a suportar Windows 10.

Muitas aplicações profissionais ainda mantêm compatibilidade com o sistema.

Na prática, isto cria uma realidade curiosa: um sistema oficialmente “terminado”, mas que continua perfeitamente utilizável durante algum tempo.

Então vale a pena atualizar já?

Depende muito do cenário.

Para computadores mais recentes, atualizar para Windows 11 faz sentido. O sistema tem melhorias reais em segurança, gestão de recursos e integração com hardware moderno.

Para máquinas mais antigas, o Windows 10 pode continuar a ser uma opção perfeitamente válida durante este período de transição.

O cenário realista para os próximos anos

O Windows 10 entrou numa fase curiosa do seu ciclo de vida. Oficialmente terminou, mas na prática continua a ser utilizado por milhões de pessoas e ainda vai receber atualizações críticas de segurança durante algum tempo.

Por isso, a decisão de atualizar ou não depende mais do hardware e das necessidades de cada utilizador do que de uma data específica no calendário.