Burocracia da UE ocupa 25% dos engenheiros da indústria automóvel. E isso tem um custo!

Uma das críticas apontadas à União Europeia (UE) é a extensa burocracia a que submete as suas empresas, castrando o seu crescimento. A corroborá-lo está um alerta recente, feito pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (em inglês, ACEA): 25% dos engenheiros das fabricantes dedica-se a adaptar os carros às regras europeias.

Durante o VI Fórum da espanhola Anfac, em fevereiro, a diretora-geral da ACEA, Sigrid de Vries, alertou que "25% dos engenheiros das fabricantes de veículos dedica-se a adaptar os carros às alterações regulatórias” implementadas pela UE.

Conforme citado pelo, a volatilidade burocrática resulta num aumento dos custos que outras regiões, como China e os Estados Unidos, não têm de suportar.

Entre 2019 e 2024, por exemplo, Bruxelas aplicou 13.000 normas, em comparação com as 3500 dos Estados Unidos, segundo o diretor-geral da associação da indústria automóvel da Alemanha (em alemão, VDA), Marcus Bollig.

Na sua perspetiva, que vai ao encontro da do diretor-geral da associação espanhola de fabricantes de automóveis e camiões (Anfac), José López‑Tafall, é necessário reduzir a carga burocrática.

Para Sigrid de Vries, a desregulamentação não deve ser um tabu.

Mudança do setor automóvel rumo à mobilidade elétrica

Relativamente às mudanças que estão a ocorrer no setor, Sigrid De Vries afirmou que a "evolução será mais rápida do que o previsto", porque está a ocorrer "uma transformação enorme".

A diretora-geral da ACEA recordou que é necessário ter em conta a escolha do consumidor, bem como impulsionar a infraestrutura de carregamento, por forma a tornar a compra dos veículos eletrificados mais atrativa.

Sobre o impacto da evolução no emprego, o secretário-geral dos produtores de componentes da CLEPA, Benjamin Krieger, recordou que os 1,7 milhões de trabalhadores existentes no setor automóvel europeu poderão cair para 350.000 até 2030, com a transição para o veículo elétrico.

Além disso, se essa transição acontecer a uma velocidade inadequada, a representante da ACEA alertou que poderá verificar-se o cenário de game over que o presidente da Anfac, Josep María Recasens, referiu na abertura do VI Fórum da espanhola Anfac.

Leia também: