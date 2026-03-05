Microsoft preparou uma surpresa para todos! Afinal, o Windows 10 ainda tem atualizações

O Windows 10 já chegou ao fim e apenas alguns recebem atualizações da Microsoft. Não se esperam novidades, mas a gigante do software tem uma surpresa. Mesmo depois do seu fim, surge agora uma correção importante do Windows 10 e todos os que ainda usam este sistema devem instalar. Isto prova que afinal o Windows 10 ainda tem atualizações!

Afinal o Windows 10 ainda tem atualizações

Importa lembrar que o suporte para o Windows 10 terminou em outubro de 2025. Assim, a única forma de receber atualizações para esta versão é estar inscrito no programa de Atualizações de Segurança Alargadas ou se for detetado um problema suficientemente grave para exigir a atenção da Microsoft.

Foi exatamente isso que aconteceu desta vez. Há poucas horas, a Microsoft lançou a atualização KB5075039 para o Ambiente de Recuperação do Windows. Esta atualização, destinada aos PCs com Windows 10 versões 21H2 e 22H2, resolve um problema que impedia a recuperação do sistema operativo em caso de falha técnica.

Quando a Microsoft lançou a última atualização do Windows 10 antes do fim do suporte, introduziu um bug. Este impedia os utilizadores de arrancar o Ambiente de Recuperação do Windows. Como resultado, os PCs que instalaram o patch de outubro de 2025 podem ficar inutilizáveis ​​se ocorrer uma falha grave no arranque ou se qualquer outra função que exija o acesso a ferramentas de resolução de problemas falhar.

Surpresa da Microsoft para resolver um problema

Agora, com a KB5075039, os utilizadores do Windows 10 21H2 e 22H2 estão a receber uma atualização muito importante. Trata-se de uma correção crucial e recomendada para todos os que ainda utilizam diariamente um computador com este sistema operativo. De salientar que não é necessário estar inscrito no programa de Atualizações de Segurança Alargadas para ter esta atualização..

O único requisito técnico para aceder a esta atualização do Windows 10 é ter pelo menos 250 MB de espaço livre na partição de recuperação do seu PC. Se o software detetar espaço insuficiente, não permitirá a instalação da atualização. A Microsoft afirma ainda que a versão KB5075039 não será oferecida para os que instalaram manualmente a versão mais recente do pacote do Ambiente de Recuperação do Windows.

Para garantir que o modo de recuperação do PC com Windows 10 está atualizado, importa certificar que está instalada a versão 10.0.19041.6807 ou superior. Uma forma fácil de o fazer é aceder a Iniciar > Visualizador de Eventos. Aí, navegar até Registos do Windows > Sistema e, no painel Ações, procurar por WinREAgent. Pode verificar-se esta informação nos resultados da pesquisa.