Haverá problemas? Claude, IA da Anthropic, junta-se ao Microsoft 365 Copilot

A Microsoft e a OpenAI já não são exclusivas, e isso é evidente mais uma vez. A empresa de Redmond acaba de anunciar que, a partir de hoje, as versões mais avançadas do Claude, a IA da Anthropic vão começar a ser integradas no Microsoft 365 Copilot e nas suas aplicações.

Claude, IA da Anthropic, junta-se ao Microsoft 365

Especificamente, o Claude Sonnet 4 e o Claude Opus 4.1 estarão disponíveis para os utilizadores do Microsoft 365 através de duas ferramentas: Researcher e Copilot Studio. Note-se que isto não significa que os modelos OpenAI deixarão de funcionar nestas ferramentas, mas deixarão de ser a única opção.

Além disso, a empresa deixou claro que este é apenas o primeiro passo para a integração da IA ​​Anthropic. Especula-se que o próximo passo poderá ser a incorporação desta tecnologia em aplicações que fazem parte do pacote Office, como o Word e o Excel. Relativamente aos anúncios de hoje, Claude iniciará a sua viagem com dois utilitários Microsoft 365 Copilot ligados a agentes de IA.

O Researcher é um agente de raciocínio que permite processar dados ou conduzir pesquisas a partir de um prompt de texto, documentos e outras fontes. A ferramenta utilizava apenas modelos OpenAI. No entanto, os utilizadores verão agora um botão "Experimentar Claude" na parte superior da janela. Aí será aberto o Claude Opus 4.1. Os utilizadores poderão alternar entre esta IA e a do OpenAI.

Haverá problemas com a OpemAI no Copilot?

A outra ferramenta que incorpora os modelos de Claude é o Microsoft Copilot Studio. Esta plataforma Microsoft 365 permite criar agentes de IA personalizados e de nível empresarial . Ao contrário do Researcher, não só o Opus 4.1 estará disponível aqui, mas também o Claude Sonnet 4.

No caso do Copilot Studio, os subscritores do Microsoft 365 encontrarão um menu no qual podem selecionar a IA com a qual criar os seus agentes. A empresa explica que o Copilot continuará a ser alimentado pelos "mais recentes modelos da OpenAI", mas este anúncio é mais uma prova de que a relação com a equipa de Sam Altman já não é tão próxima.

Apesar das deficiências, as duas empresas continuarão a trabalhar em conjunto, mas sem se comprometerem com acordos de exclusividade tão rígidos como os anteriores . Para a Anthropic, por sua vez, a chegada de Claude ao Microsoft 365 Copilot marca um interessante plano de expansão para produtos de terceiros.