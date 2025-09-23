Nvidia aposta tudo na IA e investe 100 mil milhões de dólares na OpenAI

Depois de investir 5 mil milhões de dólares na Intel, a Nvidia está novamente a olhar para o mercado. Estabeleceu um acordo com a OpenAI e juntas construirão data centers com um consumo de energia monstruoso para a IA. Uma aliança com consequências imprevisíveis e que leva a um investimento elevado.

Nvidia parece apostar tudo na IA

A IA ainda não é rentável, exceto para a Nvidia. Por isso, a empresa de Jensen Huang, agora a mais valiosa do mundo, está a investir em empresas que desenvolvem IA para as ajudar. Agora, anunciou um investimento de até 100 mil milhões de dólares na OpenAI. Juntas, vão construir data centers com uma capacidade de 10 Gigawatts.

A aliança é significativa porque quebra a neutralidade da Nvidia e o equilíbrio do mercado de IA. A Nvidia é o principal fabricante de chips de IA, vendendo a todas as empresas, incluindo as concorrentes da OpenAI. Serão certamente cautelosos com este investimento, que dará privilégios à OpenAI.

A empresa anunciou também há dias um investimento de 5 mil milhões de dólares na Intel para fabricar processadores com CPU Intel e GPU Nvidia RTX. O objetivo é conquistar o mercado de PCs da AMD. Este novo acordo significa que a OpenAI irá construir vários data centers com uma pegada energética de 10 GW, equipados com a Nvidia. Não apenas chips de IA, mas também infraestruturas e comunicações.

Investe 100 mil milhões na OpenAI

Isto custa uma grande quantidade de dinheiro, que a OpenAI não tem, porque não gera lucro e depende dos investidores. Assim, a Nvidia vai ajudar investindo até 100 mil milhões de dólares. Será um investimento gradual. A empresa de Sam Altman planeia construir o seu primeiro centro de dados de 1 GW utilizando a plataforma Vera Rubin da Nvidia até meados de 2026.

A Nvidia beneficia porque permite que um elemento-chave do seu negócio, as empresas de IA, cresça. Sem a OpenAI e as restantes, não há Nvidia. E ela vai fazê-lo com os seus próprios chips e tecnologia, não com os dos seus concorrentes. Ao mesmo tempo, a OpenAI angaria o dinheiro necessário para construir os caríssimos data centers necessários para formar e suportar o ChatGPT e a empresa.

Esta aliança entre a OpenAI e a Nvidia é também mais um passo para o fim da relação cada vez mais distante entre a Microsoft e a OpenAI. Até agora, a OpenAI utilizava os seus data centers. O "divórcio" será finalizado nos próximos meses e a alternativa parece já existir com este acordo.