Já chegou o GPT-5.2, a resposta da OpenAI ao Gemini 3 da Google

A OpenAI acaba de lançar o GPT-5.2, o seu mais recente e alegadamente mais poderoso modelo de IA, menos de um mês após a introdução do GPT-5.1. Este novo modelo, que já está acessível no ChatGPT, foi concebido para desafiar a concorrência, em especial o Gemini 3 da Google, introduzindo melhorias significativas na fiabilidade e no desempenho.

Chegou o GPT-5.2, pronto a ser usado

O GPT-5.2 chega em três variantes distintas — Instant, Thinking, e Pro — cada uma otimizada para diferentes necessidades de utilização. A versão Instant é a mais rápida, especializada em respostas imediatas e claras. A versão Thinking utiliza um raciocínio mais aprofundado para lidar com tarefas complexas, como resumos de documentos ou resolução de problemas matemáticos. Por fim, a Pro é a opção mais avançada, descrita pela OpenAI como a IA “mais inteligente e fiável” da empresa.

A OpenAI destaca que o GPT-5.2 é uma evolução notável, especialmente para uso profissional. Segundo os testes da GDPval, o novo modelo supera ou iguala o desempenho dos melhores profissionais do setor em 70,9% das comparações, abrangendo 44 ocupações, um avanço substancial face aos 38,8% alcançados pela versão GPT-5 Thinking. Para além das métricas de desempenho, a startup enfatiza que o GPT-5.2 comete significativamente menos erros do que o seu antecessor — “até 30% menos durante a sua utilização no ChatGPT”.

OpenAI quer bater o Gemini 3 e a Google

Embora a inteligência artificial não seja infalível, este decréscimo na taxa de erro visa reduzir a frequência de respostas inventadas ou “alucinações”, aumentando a confiança dos utilizadores. O modelo também se revelou “significativamente melhor numa vasta gama de tarefas”, incluindo programação, criação de folhas de cálculo, design de interfaces gráficas 3D e gestão de projetos de múltiplas etapas.

Curiosamente, no anúncio, a OpenAI optou por comparar o GPT-5.2 diretamente com o GPT-5.1, sublinhando a rápida e substancial evolução dos seus próprios desenvolvimentos. O acesso ao GPT-5.2 no ChatGPT está, por enquanto, limitado aos planos pagos (ChatGPT Go, Plus, Pro, Business e Enterprise). A OpenAI manterá o GPT-5.1 disponível durante mais três meses antes de o substituir permanentemente.

IA mais inteligente, mas não para todos

No entanto, o maior avanço tecnológico tem um custo mais elevado. Para os programadores que utilizam a API, o GPT-5.2 é mais caro do que as versões anteriores. O preço por cada milhão de tokens de entrada para o GPT-5.2 é de 1,75 dólares, face a 1,25 dólares do GPT-5.1. No que toca aos tokens de saída, o valor aumenta de 10 para 14 dólares por milhão.

O aumento é ainda mais acentuado na versão Pro, que custa 21 dólares por milhão de tokens de entrada e 168 dólares por milhão de tokens de saída. O CEO Sam Altman justificou este aumento afirmando que o modelo é “muito mais avançado” e, ainda assim, continua a ser económico face à concorrência.