OpenAI instala na Europa o seu maior centro de investigação fora dos EUA

A OpenAI anunciou a abertura do seu maior centro de investigação fora dos Estados Unidos da América (EUA). Segundo a empresa, este terá capacidade para mais de 500 colaboradores.

Em fevereiro, a OpenAI anunciou que tornaria Londres, em Inglaterra, no seu maior polo de investigação fora dos EUA.

Agora, a empresa anunciou a abertura do seu primeiro escritório permanente na capital britânica, informando que assinou um contrato de arrendamento para um espaço de 8223 metros quadrados, segundo a CNBC.

Esta notícia, dada também pela Reuters, surge após a empresa suspender um importante projeto de infraestrutura de Inteligência Artificial (IA) no Reino Unido, o Stargate, citando os custos de energia e o enquadramento regulatório do país.

De acordo com a CNBC, citando uma pessoa com conhecimento direto do assunto, as negociações entre a empresa e a sua parceira do projeto, a Nscale, estão ainda em curso.

Não obstante, a decisão de suspender os planos foi considerada um contratempo para o desenvolvimento de infraestruturas de IA no Reino Unido.

O Reino Unido tem uma profundidade incrível de talento e um historial sólido em IA.

Afirmou Phoebe Thacker, responsável pela sede de Londres da OpenAI, num comunicado citado pela mesma fonte, acrescentando que a capital britânica "já é um polo fundamental para a nossa investigação e equipas, e este novo escritório dá-nos o espaço para continuarmos a crescer aqui".

Atualmente, a empresa emprega cerca de 200 pessoas, em Londres, nas áreas de investigação, engenharia, apoio ao cliente, políticas e vendas.

O espaço, que deverá abrir em 2027, com capacidade para 544 colaboradores, está localizado no Regent Quarter, abrangendo o Jahn Court e o Brassworks Building, na zona de King's Cross.

Reino Unido recebe OpenAI para reforçar ofensiva em IA

O Reino Unido tem procurado posicionar-se como um polo de IA de referência a nível mundial, mas continua muito atrás dos principais ecossistemas, como os EUA e a China, tanto em inovação tecnológica como em financiamento.

O país lançou o seu Plano de Ação para as Oportunidades em IA no início de 2025 e as startups de IA têm vindo a angariar montantes cada vez mais elevados junto de investidores de capital de risco.

Entretanto, na sequência do conflito entre o Pentágono e a rival da OpenAI, a Anthropic, responsáveis britânicos intensificaram as tentativas de atrair a empresa, incluindo a proposta de expansão do escritório em Londres e uma dupla cotação em bolsa, conforme reportado pelo Financial Times, no início deste mês.