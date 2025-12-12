Spotify traz mais IA e muda a forma de criar playlists de música

O Spotify continua a investir na IA para oferecer aos seus utilizadores mais ferramentas para descobrir conteúdo na plataforma. Tendo já disponibilizado esta tecnologia no seu sistema AI Radio, a empresa irá agora também utilizá-la nas playlists personalizadas dos utilizadores, dando-lhes algum controlo sobre o algoritmo.

Spotify traz mais IA para a música

Esta nova ferramenta permite aos utilizadores ouvir música em playlists totalmente personalizadas, adaptadas aos seus gostos individuais. A diferença é que não se foca somente nas músicas que aprecia no momento. Utiliza todo o histórico de audição no Spotify desde o dia em que se registou.

Com isso, consegue oferecer conteúdo personalizado e destacar-se de outras playlists personalizadas oferecidas pela empresa. Esta é uma evolução das playlists com IA que a empresa oferece atualmente. Também funciona com sugestões inseridas manualmente que os utilizadores podem enviar para a IA do Spotify.

A principal diferença é que agora consegue lidar com pedidos muito mais longos e com instruções mais específicas. Isto porque a tecnologia de IA utilizada nas novas Playlists com Sugestões tem em conta muito mais fatores e tem um conhecimento superior ao disponível anteriormente.

Está a mudar a forma de criar playlists

Além disso, como referido no início, permite recuar muito mais no histórico de reprodução, sendo atualizado com muito mais frequência. Isso torna estas novas listas de reprodução muito diferentes das listas de reprodução com IA oferecidas pela empresa. E, sobretudo, mais específicas em termos do nível de detalhe que os utilizadores podem alcançar.

Por exemplo, pode-se fazer pedidos para momentos específicos. Basta solicitar uma playlist com uma entrada como “pop energético para uma corrida de 5 km, com uma duração de 30 minutos e um ritmo constante durante todo o percurso, adicionando música mais relaxante no final para o período de recuperação”. Também se pode indicar exatamente com que frequência desejam que seja atualizada.

A má notícia é que, para já, está somente disponível em inglês, em versão beta, e somente na Nova Zelândia, pelo que ainda vai demorar algum tempo a chegar a todos os utilizadores e, principalmente, aos restantes países onde o Spotify oferece funcionalidades com IA nas suas playlists.