PplWare Mobile

Spotify traz mais IA e muda a forma de criar playlists de música

· Inteligência Artificial 3 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. mamba says:
    12 de Dezembro de 2025 às 11:46

    Deviam era ser frontais ao informar que músicas são criadas por AI ou não.
    Nada contra estas músicas, mas deviam ter uma marca ou informação logo à partida a informar que foram criadas por AI.. devia mesmo ser uma obrigação dos criadores. Aliás, tal como já existe noutras plataformas de imagens/wallpapers, por exemplo

    Tantos artistas e músicas que são puramente AI e nós nem sabemos… é ridículo.

    Responder
    • DangerASA says:
      12 de Dezembro de 2025 às 16:33

      Neste caso, o AI é para a escolha de músicas, não para a criação das mesmas. Fazes um prompt do género “pop energético para uma corrida de 5 km, com uma duração de 30 minutos e um ritmo constante durante todo o percurso, adicionando música mais relaxante no final para o período de recuperação” e ele cria uma playlist com base de dados de música disponível que existe no spotify.

      Responder
  2. says:
    12 de Dezembro de 2025 às 15:32

    Querem ver que é desta que largo o spotify e volto aos MP3?

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Portugal devia exigir qualificações aos influencers que abordam temas como a saúde?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube