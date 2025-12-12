Disney investe na OpenAI: utilizadores do Sora vão poder gerar vídeos com as personagens!

Esta quinta-feira, a Walt Disney Co. anunciou que fará um investimento de mil milhões de dólares na OpenAI, permitindo que os utilizadores criem vídeos com as suas personagens protegidas por direitos de autor no gerador de imagens e vídeos Sora.

Conforme temos acompanhado, além do ChatGPT, que transformou completamente como os utilizadores comuns interagem com a Inteligência Artificial (IA), a OpenAI entregou, mais tarde, aos utilizadores uma ferramenta potente de criação de imagem e vídeo através de prompts simples, o Sora.

Agora, apesar das preocupações relacionadas com a possibilidade de a IA roubar propriedade intelectual, em particular a relacionada com personagens populares, a Disney deu um passo que pode agradar aos utilizadores.

Personagens da Disney em vídeos gerados com IA

Esta quinta-feira, a Walt Disney Co. anunciou que fará um investimento de mil milhões de dólares na OpenAI, permitindo que os utilizadores criem vídeos com as suas personagens protegidas por direitos de autor no gerador de imagens e vídeos da empresa de IA.

Como parte do novo contrato de licenciamento de três anos da empresa de Sam Altman com a Disney, os utilizadores do Sora poderão criar conteúdo com mais de 200 personagens da Disney, Marvel, Pixar e Star Wars, já a partir do próximo ano.

O rápido avanço da [IA] marca um momento importante para a nossa indústria e, por meio desta colaboração com a OpenAI, ampliaremos de forma cuidadosa e responsável o alcance da nossa narrativa por meio da IA generativa, respeitando e protegendo os criadores e as suas obras.

Disse o diretor-executivo da Disney, Bob Iger, num comunicado.

Como parte do acordo, a Disney receberá ordens para comprar ações adicionais e tornar-se-á um importante cliente da OpenAI. A par disso, está a implementar o ChatGPT junto dos seus funcionários e trabalhará com a sua tecnologia para criar ferramentas e experiências.

Algumas das personagens disponíveis através do acordo incluem Mickey Mouse, Ariel, Cinderela, Homem de Ferro e Darth Vader. A Disney e a OpenAI afirmaram que o acordo não inclui qualquer imagem ou voz de artistas.

No âmbito do acordo, os utilizadores poderão recorrer à mesma propriedade intelectual para utilizar o ChatGPT para gerar imagens.

Disney tem condenado uso da IA sem a sua autorização

Entretanto, esta quarta-feira, a Disney enviou uma carta à Google, alegando que a empresa infringiu os seus direitos de autor em "grande escala", segundo a CNBC.

Na carta, consultada pelo órgão de comunicação, a Disney afirmou que a Google tem usado as suas obras protegidas por direitos de autor para treinar modelos e distribuir cópias do seu conteúdo protegido sem autorização.

Antes disso, a Universal e a Disney processaram a criadora de imagens de IA Midjourney, alegando que a empresa utilizou e distribuiu indevidamente personagens dos seus filmes geradas por IA.

A Disney enviou, também, uma carta à Character.AI, em setembro, alertando a startup para parar de usar as suas personagens protegidas por direitos de autor sem autorização.

Agora, este acordo com a OpenAI sugere que a empresa não descarta totalmente as plataformas de IA, e reforça o compromisso com o uso de IA que "protege a segurança do utilizador e os direitos dos criadores", e "respeita as indústrias criativas", segundo o comunicado.