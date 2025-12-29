OpenAI está a contratar para um “trabalho stressante”: o que faz o Head of Preparedness?

Ser Head of Preparedness na OpenAI será, segundo Sam Altman, uma das funções mais stressantes do mundo da tecnologia. Com um salário de 555 mil dólares por ano, o implica este cargo promovido pela empresa de Inteligência Artificial (IA)?

Em troca de 555 mil dólares por ano, de acordo com o anúncio divulgado pela OpenAI, o Head of Preparedness deverá "expandir, fortalecer e orientar" o programa de prevenção existente no departamento de segurança da OpenAI.

A equipa é responsável por criar salvaguardas que, em teoria, garantem que os modelos da OpenAI "se comportam como esperado em cenários reais".

A equipa de Sistemas de Segurança garante que os modelos mais avançados da OpenAI possam ser desenvolvidos e implementados de forma responsável. Desenvolvemos avaliações, salvaguardas e estruturas de segurança que ajudam os nossos modelos a comportarem-se como previsto em cenários do mundo real.

Lê-se no anúncio da vaga, para o trabalho que o diretor-executivo da empresa descreve como "stressante".

O trabalho do Head of Preparedness da OpenAI

O profissional contratado terá de expandir, fortalecer e orientar o programa de prevenção dentro do departamento de segurança da OpenAI.

Na prática, isso envolve antecipar formas de abuso, avaliar capacidades indesejadas e criar mecanismos de mitigação para reduzir riscos legais e sociais.

Por que motivo a OpenAI precisa deste cargo "stressante"?

Em 2025, o ChatGPT continuou a gerar informações incorretas em documentos legais, atraiu centenas de reclamações e transformou imagens de mulheres vestidas em deepfakes de biquíni. O Sora, também, teve funções revogadas, porque os utilizadores abusaram da plataforma.

O Head of Preparedness da empresa de IA terá de lidar com este tipo de problemas. O anúncio indica que o profissional terá de evoluir continuamente a estrutura de prevenção à medida que surgem novos riscos, capacidades ou expectativas externas.

Ou seja, o contratado deverá antecipar possíveis danos e criar critérios para permitir que os produtos existam, mostrando que os riscos foram suficientemente mitigados.

Além de gerir riscos, terá de acompanhar a pressão por inovação e receita. O diretor-executivo da OpenAI, Sam Altman, planeia aumentar a receita da empresa de mais de 13 mil milhões para 100 mil milhões de dólares em menos de dois anos, enquanto lança novos produtos e gadgets.

