Já pode usar o Spotify no ChatGPT de forma muito simples

É certo e sabido que a IA está cada vez mais presente e associada a cada vez mais apps e serviços. Na continuação deste movimento, o Spotify anunciou agora que integrou o seu serviço de streaming de música num dos maiores fornecedores de IA. A partir de agora, quem usar o ChatGPT pode já contar com esta novidade.

Já pode usar o Spotify no ChatGPT

Após a introdução de novas funcionalidades, o ChatGPT está agora a integrar-se no popular serviço de streaming de música Spotify. Isso vai permitir aos utilizadores encontrar as suas músicas favoritas simplesmente digitando comandos em linguagem natural. Bastará mencionar “Spotify” na conversa no ChatGPT para começar. Irá ser pedido que se ligue a conta do Spotify na primeira vez que for invocado.

Depois disso, o ChatGPT irá exibir o Spotify na sua interface de chat quando pedir músicas, artistas, playlists, álbuns ou episódios de podcast. Será possível pedir ao ChatGPT para mostrar recomendações do Spotify com base num estado de espírito, tema, tópico ou planear uma playlist. O ChatGPT abrirá a aplicação Spotify quando tocar no nome de uma das faixas para a reproduzir.

A aplicação Spotify no ChatGPT está disponível para utilizadores gratuitos e premium, mas com uma diferença. Quem tem a versão gratuita do Spotify pode pesquisar no catálogo de playlists já disponíveis na aplicação, incluindo o Discover Weekly ou o New Music Friday. Os utilizadores premium podem personalizar a sua seleção de faixas inserindo prompts mais elaborados.

Integração que funciona de forma simples

A gigante do streaming de música afirmou que a integração está a ser implementada em 145 países em todo o mundo para contas ChatGPT Free, Plus e Pro em dispositivos web, Android e iOS. A integração do Spotify no ChatGPT pode ser desativada pelo utilizador a qualquer momento.

No entanto, ainda é um recurso com tecnologia de IA nos seus estágios iniciais. O Spotify afirmou que “talvez ainda não consiga satisfazer todos os pedidos, mas continuaremos a desenvolver, refinar e melhorar a experiência nas próximas semanas e meses”.

Isto acontece quase um ano depois de o Spotify ter adicionado a integração para o chatbot de IA rival do ChatGPT, o Gemini, que também suporta o YouTube Music. A gigante do streaming está a passar pela sua primeira grande reformulação na liderança desde que a empresa foi fundada em 2006 e, adicionou também, suporte para música sem perdas e mensagens diretas.