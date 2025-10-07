Até a Microsoft admite! Funcionalidades do Windows 11 e 10 fazem qualquer PC ficar lento

Os utilizadores do Windows 11 e do 10 queixam-se frequentemente de lentidão anormal nos seus sistemas. Nem sempre as causas são óbvias, mas a Microsoft agora veio mostrar quais as razões. Revelou de forma clara que algumas funcionalidades podem fazer o PC ficar lento e podem ser tratadas. Descubra quais a Microsoft identificou.

OneDrive e efeitos também afetam o desempenho do Windows 10

A Microsoft confirmou que duas funcionalidades incluídas de forma natural no Windows 10 e 11 podem afetar o desempenho destes sistemas. A empresa recomenda desativá-los temporariamente por todos os que notarem lentidão anormal no seu computador. O primeiro deles é a sincronização na cloud do OneDrive, que mantém cópias atualizadas dos seus ficheiros online.

Este serviço garante que os documentos estão disponíveis em qualquer dispositivo ligado à Internet. A Microsoft admite que esta sincronização em segundo plano pode consumir recursos e provocar lentidão anormal. A empresa sugere pausar temporariamente a sincronização para verificar se o desempenho melhora. Com a versão renovada do OneDrive, este impacto deverá ser reduzido em futuras atualizações.

A segunda funcionalidade que pode tornar qualquer PC lento são os efeitos visuais do Windows 11. Aqui enquadram-se animações e sombras. Estes elementos estéticos utilizam memória e capacidade gráfica e, em computadores com pouca RAM, podem afetar significativamente a experiência do utilizador.

Microsoft alerta que funcionalidades atrasam o Windows 11

Para desativar estes efeitos, bastará alterar as definições do Windows. Os utilizadores devem “desempenho” na caixa de pesquisa do Windows, abrir “Efeitos visuais” e selecionar “Ajustar para melhor desempenho” no separador Efeitos visuais.

Além destas recomendações, a Microsoft recorda outras dicas básicas para otimizar o seu sistema. Bastará manter o sistema operativo e os drivers atualizados, reiniciar o computador regularmente, libertar espaço em disco e realizar verificações de segurança para procurar e eliminar vírus e malware.

Por outro lado, a empresa garante que a próxima atualização do Windows 11 25H2, que está a ser distribuída gradualmente para PCs compatíveis, oferecerá um desempenho superior. Ainda assim, e em caso de problemas, bastará pausar a sincronização do OneDrive e desativar como os efeitos visuais do Windows 11. Desta forma o Windows 11 ou o 10 podem recuperar o desempenho e oferecer mais aos utilizadores.