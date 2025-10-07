PplWare Mobile

Até a Microsoft admite! Funcionalidades do Windows 11 e 10 fazem qualquer PC ficar lento

· Windows 4 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. Patinhas says:
    7 de Outubro de 2025 às 08:57

    O Defender, não?

    Responder
  2. Nuno José Almeida says:
    7 de Outubro de 2025 às 09:15

    O Onedrive e Sharepoint é o maior causador de lentidão do Windows. Enquanto são poucos ficheiros, a coisa vai funcionando. Assim que a biblioteca começa a ser maior, fica tudo lento. A M$ ainda por cima retirou (sem programas externos tipo Rclone) a possibilidade de usar como webdav ou similar. Podia ser um pouco mais lento e não faz a parte colaborativa, mas ao menos não torna o sistema alento.

    Responder
  3. Eduardo says:
    7 de Outubro de 2025 às 09:16

    Mas não tocam no assunto do Loop infinito no service do Windows Update no W10 que faz com que um HDD fique em 100% de utilização durante vários minutos. Claro, não convém que se saiba porque não há solução.

    Responder
  4. Carlos Fernandes says:
    7 de Outubro de 2025 às 10:24

    Teams é o maior cancro no arranque.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

A facilidade de criar petições online banaliza as causas?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube