Microsoft traz uma surpresa ao Windows 11 e o conhecido Sysmon regressa

A Microsoft mudou radicalmente a sua estratégia para este ano com o Windows 11. Quer impedir que o Linux ganhe ainda mais força e a empresa finalmente ouviu os utilizadores e não vai adicionar mais recursos de IA ao seu sistema operativo. A boa notícia é que traz uma nova ferramenta nativa, bem conhecida, o Sysmon.

Microsoft traz uma surpresa ao Windows 11

O Windows 11 pode elevar a funcionalidade a um novo patamar. A Microsoft confirmou que se vai concentrar em melhorar os seus produtos e serviços atuais. A integração nativa do Sysmon no sistema operativo é uma das primeiras novidades. Começou a implementar a funcionalidade Sysmon nativamente em alguns dispositivos com Windows 11. A Está a testá-la com utilizadores participantes no Programa Windows Insider.

O Sysmon é uma ferramenta gratuita da Microsoft Sysinternals, um driver integrado no Windows. Esta ferramenta monitoriza e bloqueia atividades maliciosas, registando-as também no Log de Eventos do sistema operativo. Este controlador monitoriza ações básicas como a criação e o encerramento de processos, mas vai muito mais além no Windows 11. O Sysmon também pode ser configurado para verificar comportamentos suspeitos.

Além disso, a nova ferramenta nativa da Microsoft permite cópias de segurança automáticas de ficheiros eliminados. O Windows 11 representa um grande avanço na privacidade e a inteligência artificial tornou-se secundária, algo que os utilizadores tinham deixado bem claro.

Sysmon regressa para garantir a segurança

O Sysmon tornou-se uma das ferramentas mais populares para diagnosticar problemas no Windows e procurar ameaças de segurança. Antes, este controlador tinha de ser instalado manualmente em cada dispositivo, um obstáculo para muitos utilizadores.

"O Windows incorpora agora a funcionalidade do Sysmon nativamente. A funcionalidade do Sysmon permite capturar eventos do sistema que podem ajudar na deteção de ameaças, e pode utilizar ficheiros de configuração personalizados para filtrar os eventos que pretende monitorizar", confirma a equipa do Programa Windows Insider.

O Sysmon é agora suportado nativamente pelo Windows, embora esteja desativado por defeito. Se quiser adicionar uma camada extra de segurança, terá de a ativar manualmente por enquanto. Está a ser disponibilizado aos utilizadores do Windows Insider nos canais Beta e Dev que tenham instalado o Windows 11 Preview Build 26220.7752 (KB5074177) ou o Windows 11 Preview Build 26300.7733 (KB5074178).